«Мало зарабатывают»: правительство объяснило, зачем повышают зарплаты чиновникам

— По федеральному законодательству, размеры окладов денежного содержания по должностям федеральной гражданской службы и гражданской службы субъекта Российской Федерации ежегодно увеличиваются с учетом уровня инфляции. А у нас зарплаты гражданских служащих не повышали с 2012 года. Сложилась такая ситуация, что у специалистов младшего и среднего звена уровень зарплат оказался даже ниже, чем в бюджетных учреждениях. Это влечет вымывание кадров, люди уходят, — отметил исполняющий обязанности директора департамента финансов правительства Ярославской области Алексей Долгов.

В итоге для чиновников исполнительной власти с 1 января 2020 года размер ежемесячного денежного поощрения (одна из выплат, являющаяся частью зарплаты) повысят с 0,97–1,4 до 1,08–1,53 от ежемесячного денежного вознаграждения (другая часть зарплаты, включающая оклад и основные надбавки). Кому и на сколько из этой вилки увеличится данная выплата, будет решать губернатор.



Впрочем, в законопроекте прописано увеличение таких же поощрений не только для самых низкооплачиваемых специалистов, но и для чиновников с довольно хорошей зарплатой. Например, у губернатора и председателя областной думы размер поощрения увеличится с 1,2 до 1,32 от суммы денежного вознаграждения, у депутата думы с вилки 0,75– 1,3 до 0,85–1,42.



При этом Алексей Долгов отметил, что рост общей суммы зарплат у чиновников не превысит уровень инфляции — сейчас это около 4%.



Окончательное решение об изменениях должна принять региональная дума на заседании 23 декабря.



А вот бывший председатель Ярославской областной думы, а сейчас просто депутат Михаил Боровицкий решил вовсе отказаться от выплат из региональной казны.