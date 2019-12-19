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Политика

«Мало зарабатывают»: правительство объяснило, зачем повышают зарплаты чиновникам

Вопрос рассмотрели на заседании комитета Ярославской областной думы

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Чиновникам и депутатам в Ярославской области хотят повысить зарплаты

Чиновникам и депутатам в Ярославской области хотят повысить зарплаты

19 декабря комитет Ярославской областной думы по законодательству поддержал предложение правительства об увеличении зарплат чиновникам и депутатам.

— По федеральному законодательству, размеры окладов денежного содержания по должностям федеральной гражданской службы и гражданской службы субъекта Российской Федерации ежегодно увеличиваются с учетом уровня инфляции. А у нас зарплаты гражданских служащих не повышали с 2012 года. Сложилась такая ситуация, что у специалистов младшего и среднего звена уровень зарплат оказался даже ниже, чем в бюджетных учреждениях. Это влечет вымывание кадров, люди уходят, — отметил исполняющий обязанности директора департамента финансов правительства Ярославской области Алексей Долгов.

В итоге для чиновников исполнительной власти с 1 января 2020 года размер ежемесячного денежного поощрения (одна из выплат, являющаяся частью зарплаты) повысят с 0,97–1,4 до 1,08–1,53 от ежемесячного денежного вознаграждения (другая часть зарплаты, включающая оклад и основные надбавки). Кому и на сколько из этой вилки увеличится данная выплата, будет решать губернатор.

Впрочем, в законопроекте прописано увеличение таких же поощрений не только для самых низкооплачиваемых специалистов, но и для чиновников с довольно хорошей зарплатой. Например, у губернатора и председателя областной думы размер поощрения увеличится с 1,2 до 1,32 от суммы денежного вознаграждения, у депутата думы с вилки 0,75– 1,3 до 0,85–1,42.

При этом Алексей Долгов отметил, что рост общей суммы зарплат у чиновников не превысит уровень инфляции — сейчас это около 4%.

Окончательное решение об изменениях должна принять региональная дума на заседании 23 декабря.

А вот бывший председатель Ярославской областной думы, а сейчас просто депутат Михаил Боровицкий решил вовсе отказаться от выплат из региональной казны.

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зарплатыправительстводепутатычиновникигубернатор
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
19 дек 2019 в 16:29

мало ЗАРАБАТЫВАЮТ?
вы серьезно?
ЗАРАБАТЫВАЮТ шахтеры в шахтах, водители за руле авто, продавцы в магазинах, воспитатели в детских садах, стоматологи многие другие...
а чиновники ПОЛУЧАЮТ!
получают не зависимо от результат их потуг.
и даже когда всем ясно что платить не за что, они все равно получают свои оклады и премии.
так что сопли по поводу "мало" жуйте и не подавитесь.

Наталья
19 дек 2019 в 17:23

Хоть бы раз озвучили зар платы . доплаты наших малоимущих ЧИНУШ . никого с насиженных мест не выгонишь

19 дек 2019 в 16:57

"Это влечет вымывание кадров, люди уходят, — отметил исполняющий обязанности директора департамента финансов правительства Ярославской области Алексей Долгов." - как всегда, без примеров, кто ушел и почему.