В качестве поощрения: в Ярославской области повысят зарплаты губернатору, чиновникам и депутатам

В Ярославской области хотят повысить зарплату губернатору, чиновникам и депутатам. Такое предложение 17 декабря внес на рассмотрение облдумы председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко. В частности, в законе, регулирующем выплаты губернатору, предлагается одну из частей его зарплаты, которая называется «ежемесячное денежное поощрение», увеличить с 1,2 до 1,32 доли от другой выплачиваемой ему суммы — ежемесячного денежного вознаграждения.



Для понимания объясним, что сейчас официальный оклад губернатора Ярославской области составляет 20 тысяч 400 рублей в месяц. К этому прибавляется надбавка за особые условия работы — в 2,3 раза больше должностного оклада, то есть 46 тысяч 920 рублей. И надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Правда, ее размер не указывается. Эти три суммы вместе называются ежемесячным денежным вознаграждением. К нему добавляются другие выплаты, в том числе то самое ежемесячное денежное поощрение, которое и собираются увеличить. В итоге, судя по декларации Дмитрия Миронова за 2018 год, в месяц у губернатора набегает около 200 тысяч рублей. А после повышения будет еще больше.