В качестве поощрения: в Ярославской области повысят зарплаты губернатору, чиновникам и депутатам

В Ярославской области хотят повысить зарплату губернатору, чиновникам и депутатам. Такое предложение 17 декабря внес на рассмотрение облдумы председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко. В частности, в законе, регулирующем выплаты губернатору, предлагается одну из частей его зарплаты, которая называется «ежемесячное денежное поощрение», увеличить с 1,2 до 1,32 доли от другой выплачиваемой ему суммы — ежемесячного денежного вознаграждения.
Для понимания объясним, что сейчас официальный оклад губернатора Ярославской области составляет 20 тысяч 400 рублей в месяц. К этому прибавляется надбавка за особые условия работы — в 2,3 раза больше должностного оклада, то есть 46 тысяч 920 рублей. И надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Правда, ее размер не указывается. Эти три суммы вместе называются ежемесячным денежным вознаграждением. К нему добавляются другие выплаты, в том числе то самое ежемесячное денежное поощрение, которое и собираются увеличить. В итоге, судя по декларации Дмитрия Миронова за 2018 год, в месяц у губернатора набегает около 200 тысяч рублей. А после повышения будет еще больше.
Также предлагается повысить и размер ежемесячного денежного поощрения должностным лицам — чиновникам и депутатам облдумы. Сейчас его размер колеблется в пределах от 0,97 до 1,4 от ежемесячного вознаграждения должностного лица. А будет — от 1,08 до 1,53. В итоге рост денежного поощрения у разных чиновников составит от 9 до 11%. Сейчас депутаты, работающие в думе за зарплату, в среднем зарабатывают по 1–2 миллиона в год.
Вопрос о повышении зарплат депутаты и чиновники обсудят в ближайшее время. Ведь изменения, по планам, должны начать действовать уже с 1 января 2020 года.