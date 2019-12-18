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Политика

Личные обстоятельства: депутат Ярославской областной думы отказался от зарплаты

Михаил Боровицкий является председателем комитета по аграрной политике

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Михаил Боровицкий долгое время был председателем Ярославской областной думы

Михаил Боровицкий долгое время был председателем Ярославской областной думы

В Ярославле депутат Ярославской областной думы Михаил Боровицкий отказался от работы на постоянной профессиональной основе. 

— Это обосновано личными обстоятельствами, — рассказала помощник Боровицкого Надежда Кибрик.

Такой отказ означает и отказ от депутатской зарплаты. А также снимает запрет на занятия бизнесом. Таким путём в сентябре пошли ещё пять депутатов думы.

По данным декларации, поданной за 2018 год, доход Михаил Боровицкого составил чуть больше трёх миллионов рублей. 

По данным сервиса «Контур.Фокус», депутат числится в разделе «учредители и участники» НП «Михайловское» — некоммерческого партнерства по содействию в строительстве и эксплуатации жилого комплекса «Михайловское» в Ярославском районе. В этом же списке, кроме прочих, числятся также известный миллиардер, руководитель группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик и бывший ярославский губернатор Сергей Вахруков.

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