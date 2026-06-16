Когда пройдут выборы в 2026 году? Путин утвердил дату

Это будут выборы в Госдуму девятого созыва Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Выборы в Госдуму девятого созыва в этом году пройдут в сентябре. Президент России Владимир Путин назначил дату.

«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в указе президента.

Днем голосования, согласно законодательству, станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок полномочий предыдущего созыва.

В этом году впервые на выборах примут участие жители новых регионов. Вместе с выборами депутатов Госдумы, в единый день голосования проведут более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня.

После этого планируется заместить около 20,7 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В рамках этих кампаний состоятся выборы глав 11 субъектов РФ. Из них в 8 регионах голосование будет прямым, а в 3 субъектах высшими должностными лицами станут те, кого выберут законодательные собрания. Выборы депутатов законодательных органов пройдут в 39 регионах страны.