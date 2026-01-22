НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Политика Путин раскрыл одну из тем переговоров со спецпредставителем Трампа: рассказываем, что известно

Путин раскрыл одну из тем переговоров со спецпредставителем Трампа: рассказываем, что известно

Россия готова сильно потратиться

185
Президент готов пожертвовать замороженными активами | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент готов пожертвовать замороженными активами | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент готов пожертвовать замороженными активами

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин планирует сегодня обсудить с представителями США использование замороженных активов РФ. Об этом он заявил во время встречи с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

«Сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве», — заявил президент

Россия готова предоставить 1 млрд долларов в «Совет мира», чтобы поддержать жителей Палестины.

В США находится только часть замороженных российских активов — около 5 млрд долларов. Для сравнения — в ЕС эта сумма составляет 210 млрд евро (247 млрд долларов), большая часть которых хранится в Euroclear в Брюсселе.

«Мы готовы направить миллиард долларов в новую структуру „Совет мира“ прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ — направить эти средства на восстановление сектора Газа, на решение проблем Палестины», — отметил президент России.

Путин сообщил Аббасу, что уже ранее обсуждал с США направление средств из замороженных активов.

Путин обсудил с лидером Палестины урегулирование на Ближнем Востоке. Президент России подчеркнул, что при урегулировании конфликта нужно учесть нужды и пожелания палестинцев, в том числе по реконструкции сектора Газа.

Аббас отметил историческую поддержку Палестины со стороны РФ, включая финансовую помощь. Глава палестинского государства назвал Россию большим другом.

В графике Путина вечером назначена встреча со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. На ней, как ожидается, будут говорить о мирном плане по Украине. 

Как заявлял Уиткофф, переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на завершающей стадии и свелись к решению одного ключевого вопроса.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Миллиард Совет мира Владимир Путин Палестина Мирные переговоры
Комментарии
8
JayroslavMudryi

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

30 минут
Я же вам говорю что все молчат.-а этот просто неадекват раздает деньги проходимцам!!
Инженер1

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

19 минут
Многоходовочка!
Читать все комментарии
