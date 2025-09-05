НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Политика ВЭФ-2025 Онлайн-трансляция ВЭФ застыл в ожидании Владимира Путина: онлайн с пленарного заседания

ВЭФ застыл в ожидании Владимира Путина: онлайн с пленарного заседания

Расскажем о самом важном

140
Написать комментарий
В прошлый раз выступление президента длилось почти 4 часа | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В прошлый раз выступление президента длилось почти 4 часа

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Главное заседание деловой программы Восточного экономического форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина — по плану должно начаться в 13:00. Сессия будет ориентировочно длиться два часа. В онлайн-трансляции мы расскажем, о чём говорит глава государства.

Восточный экономический форум, ВЭФ, — одна из крупнейших российских международных конференций, которая проходит с 2015 года во Владивостоке. Цель — стимулирование иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Татьяна Акишина

Ведущий попросил гостей занимать места и отключить телефоны. Пленарное заседание начнется через несколько минут.

Татьяна Акишина

И еще немного атмосферы.

Источник:

Росконгресс Директ / T.me

Татьяна Акишина

Телеграм-канал Кремля делится видео из зала, где пройдет заседание.

Источник:

Кремль. Новости / T.me

Источник:

Кремль. Новости / T.me

Татьяна Акишина

Кто еще выступит на пленарном заседании:

  • премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсая Сипхандона;

  • премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатара;

  • заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна.

Артём Стромилов
Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU
Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Юбилейный десятый Восточный экономический форум 3 сентября открывался традиционным парадом парусов в Амурском заливе. Большое количество парусов можно было наблюдать у Спортивной гавани — вдали от места проведения ВЭФ — Русского острова. Мы были на параде и сделали фоторепортаж.

Кроме того, все желающие могли подняться на борт гигантского парусника «Надежда» и выйти в море. Он сопровождал другие суда, участвовавшие в параде парусов. Какая атмосфера царила на «Надежде» в этот день, можно посмотреть здесь.

Татьяна Акишина

Приехал Стивен Сигал

На площадке форума заметили актера и специального представителя МИД РФ по гуманитарным связям России с США и Японией Стивена Сигала.

Источник:

Росконгресс Директ / T.me

Алиса Князева

Путешествие к медведям и китам

Удастся ли запустить первый в современной России круиз по Дальнему Востоку? Такая идея — возродить морские круизы — обсуждается много лет. Сейчас о запуске круизной линии заговорили снова. Правительство уже приняло дорожную карту по реализации Концепции развития круизного туризма в Российской Федерации.

Однако подводных камней у этой красивой затеи более чем достаточно. Их в том числе обсудили 3 сентября на специальной сессии юбилейного, десятого Восточного экономического форума. Обо всём, что прозвучало на этой встрече, планах и возможностях, рассказали в материале.

Татьяна Акишина

Для тех, кто хочет прогуляться по выставке до ее открытия для горожан 7 сентября, мы сделали подробный обзор и рассказали о самых интересных активностях. Например, на стенде Якутии показывают мумию мамонта и маленьких львят, в павильоне Магадана можно научиться мыть золото старинным способом, в Амурской области — пообщаться с роботом Гошей.

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU
Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU
Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU
Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Татьяна Акишина

Одним из главных событий форума стало открытие выставки «Улица Дальнего Востока» и Дома сокола. Мы сделали самые яркие кадры с этого мероприятия.

Источник: Татьяна Ходова / VLADIVOSTOK1.RU
Источник:

Татьяна Ходова / VLADIVOSTOK1.RU

Источник: Татьяна Ходова / VLADIVOSTOK1.RU
Источник:

Татьяна Ходова / VLADIVOSTOK1.RU

Татьяна Акишина

Гости форума постепенно заполняют зал, где пройдет пленарное заседание.

Источник: Forumvostok.ru
Источник:

Forumvostok.ru

Татьяна Акишина

Для тех, кто не успевал следить за всем, что говорили на ВЭФ, мы собирали краткие дайджесты. В первый день из самого интересного было обсуждение невозможности запрета праворульных авто на Дальнем Востоке и выплаты до 1 миллиона рублей за декрет, во второй, самый насыщенный, — создание комплекса семейного отдыха «Солнечный», строительство АЭС, кадровый потенциал и многое другое. Подробнее читайте по ссылке.

Татьяна Акишина

И пока мы все ожидаем выход президента, предлагаем посмотреть на один из самых красивых фоторепортажей с форума — про прекрасных участниц.

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU
Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU
Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU
Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Татьяна Акишина

Что успел сделать и обсудить президент

  • Побывал на открытии национального центра «Россия». Это один из четырех филиалов в стране;

  • по видеосвязи открыл несколько ключевых объектов на Дальнем Востоке: Тихоокеанскую железную дорогу между Республикой Саха (Якутия) и Хабаровским краем, реконструированный участок Хабаровск — Владивосток федеральной трассы А-370 «Уссури», транспортно-логистический центр «Артем» и пилотную площадку инновационного научно-технологического центра «Русский» в Приморье, международный терминал аэропорта в Хабаровске, Камчатскую краевую больницу, Музей уссурийской тайги в Уссурийске и международный финансово-расчетный центр во Владивостоке;

  • провел совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса ДФО. Там глава государства рассказал, что запасов угля в регионе хватит до 900 лет, а также заявил о необходимости активного развития гидроэнергетики на Дальнем Востоке;

  • встретился с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, а также членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжуном.

Татьяна Акишина

Президент приехал во Владивосток в ночь на 4 сентября. Его в аэропорту встретил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Источник:

«Кремль. Новости» / Telegram

Из-за этого город в течение дня сковывали пробки, а часть улиц перекрыли до конца ВЭФ.

Татьяна Акишина
Татьяна Акишина
Шеф-редактор VLADIVOSTOK1.RU
Алиса Князева
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Артём Стромилов
Артём Стромилов
Редактор
