ВЭФ застыл в ожидании Владимира Путина: онлайн с пленарного заседания

Главное заседание деловой программы Восточного экономического форума — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина — по плану должно начаться в 13:00. Сессия будет ориентировочно длиться два часа. В онлайн-трансляции мы расскажем, о чём говорит глава государства.
Восточный экономический форум, ВЭФ, — одна из крупнейших российских международных конференций, которая проходит с 2015 года во Владивостоке. Цель — стимулирование иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ведущий попросил гостей занимать места и отключить телефоны. Пленарное заседание начнется через несколько минут.
И еще немного атмосферы.
Телеграм-канал Кремля делится видео из зала, где пройдет заседание.
Кто еще выступит на пленарном заседании:
премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсая Сипхандона;
премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатара;
заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна.
Юбилейный десятый Восточный экономический форум 3 сентября открывался традиционным парадом парусов в Амурском заливе. Большое количество парусов можно было наблюдать у Спортивной гавани — вдали от места проведения ВЭФ — Русского острова. Мы были на параде и сделали фоторепортаж.
Кроме того, все желающие могли подняться на борт гигантского парусника «Надежда» и выйти в море. Он сопровождал другие суда, участвовавшие в параде парусов. Какая атмосфера царила на «Надежде» в этот день, можно посмотреть здесь.
Приехал Стивен Сигал
На площадке форума заметили актера и специального представителя МИД РФ по гуманитарным связям России с США и Японией Стивена Сигала.
Путешествие к медведям и китам
Удастся ли запустить первый в современной России круиз по Дальнему Востоку? Такая идея — возродить морские круизы — обсуждается много лет. Сейчас о запуске круизной линии заговорили снова. Правительство уже приняло дорожную карту по реализации Концепции развития круизного туризма в Российской Федерации.
Однако подводных камней у этой красивой затеи более чем достаточно. Их в том числе обсудили 3 сентября на специальной сессии юбилейного, десятого Восточного экономического форума. Обо всём, что прозвучало на этой встрече, планах и возможностях, рассказали в материале.
Для тех, кто хочет прогуляться по выставке до ее открытия для горожан 7 сентября, мы сделали подробный обзор и рассказали о самых интересных активностях. Например, на стенде Якутии показывают мумию мамонта и маленьких львят, в павильоне Магадана можно научиться мыть золото старинным способом, в Амурской области — пообщаться с роботом Гошей.
Одним из главных событий форума стало открытие выставки «Улица Дальнего Востока» и Дома сокола. Мы сделали самые яркие кадры с этого мероприятия.
Гости форума постепенно заполняют зал, где пройдет пленарное заседание.
Для тех, кто не успевал следить за всем, что говорили на ВЭФ, мы собирали краткие дайджесты. В первый день из самого интересного было обсуждение невозможности запрета праворульных авто на Дальнем Востоке и выплаты до 1 миллиона рублей за декрет, во второй, самый насыщенный, — создание комплекса семейного отдыха «Солнечный», строительство АЭС, кадровый потенциал и многое другое. Подробнее читайте по ссылке.
И пока мы все ожидаем выход президента, предлагаем посмотреть на один из самых красивых фоторепортажей с форума — про прекрасных участниц.
Что успел сделать и обсудить президент
Побывал на открытии национального центра «Россия». Это один из четырех филиалов в стране;
по видеосвязи открыл несколько ключевых объектов на Дальнем Востоке: Тихоокеанскую железную дорогу между Республикой Саха (Якутия) и Хабаровским краем, реконструированный участок Хабаровск — Владивосток федеральной трассы А-370 «Уссури», транспортно-логистический центр «Артем» и пилотную площадку инновационного научно-технологического центра «Русский» в Приморье, международный терминал аэропорта в Хабаровске, Камчатскую краевую больницу, Музей уссурийской тайги в Уссурийске и международный финансово-расчетный центр во Владивостоке;
провел совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса ДФО. Там глава государства рассказал, что запасов угля в регионе хватит до 900 лет, а также заявил о необходимости активного развития гидроэнергетики на Дальнем Востоке;
встретился с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, а также членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжуном.
Президент приехал во Владивосток в ночь на 4 сентября. Его в аэропорту встретил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Из-за этого город в течение дня сковывали пробки, а часть улиц перекрыли до конца ВЭФ.