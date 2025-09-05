ВЭФ застыл в ожидании Владимира Путина: онлайн с пленарного заседания

Юбилейный десятый Восточный экономический форум 3 сентября открывался традиционным парадом парусов в Амурском заливе. Большое количество парусов можно было наблюдать у Спортивной гавани — вдали от места проведения ВЭФ — Русского острова. Мы были на параде и сделали фоторепортаж.

Кроме того, все желающие могли подняться на борт гигантского парусника «Надежда» и выйти в море. Он сопровождал другие суда, участвовавшие в параде парусов. Какая атмосфера царила на «Надежде» в этот день, можно посмотреть здесь.