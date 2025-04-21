«По городу не погуляешь, это исключено». Почему проводница не видит Петербург, хотя бывает там почти каждую неделю

Ольга поезда любит с детства Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Вам нравится путешествовать на поездах? Когда есть время подумать и помечтать под перестук колес. Когда за окном мелькают пейзажи, а города сменяют то леса, то сельские просторы. Ольга Мацковская из Самары поезда любит с детства, но работать пришла на железную дорогу два года назад. Сейчас она проводник на поезде № 63 Самара — Санкт-Петербург.

Перед одним из рейсов наши коллеги из 63.RU встретились с Ольгой, и она рассказала всю правду: о пассажирах; о том, чем отличаются направления на юг, в Питер и Орск; и что желают железнодорожники перед рейсом друг другу.

Посмотрите видеоисторию прекрасной проводницы Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

«Питер — направление студентов»

— На каком поезде вы сейчас работаете?

— Сейчас я работаю на двухэтажном поезде № 63 Самара — Санкт-Петербург — Самара.

— Расскажите, по каким маршрутам еще ездили на двухэтажных поездах?

— Начинала работать с 31-го поезда, это Самара — Орск, дальше была работа на 117-м поезде сообщением Самара — Анапа.

— Какое из направлений, на которых вы ездили, нравилось больше всего и почему?

— Каждое из этих направлений интересно — и юг, и Питер, и Орск. Питерский поезд сейчас у нас курсирует через Москву, что дает дополнительные возможности для пассажиров. Поезд Самара — Анапа и вообще направление на юг — очень активное: много пассажиров, много станций.

Ольга работала на двухэтажных поездах на трех направлениях Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Отличаются ли чем-то пассажиры, которые едут в Орск, на юг и в Санкт-Петербург? На юг, как правило, наверное, едут отдыхать, все расслабленные, все уже в предвкушении солнца и моря…

— Конечно, очень много отдыхающих на южных направлениях в период отпусков. Питер — направление, как мне кажется, студентов, потому что очень многие едут в Северную столицу учиться, а в Самару возвращаются на каникулы. Но и на работу туда тоже люди довольно часто ездят. Орск — это большое направление с большим количеством пассажиров, но не могу выделить какую-то одну категорию.

— Когда вы встречаетесь с пассажирами, сразу можете определить, что вот этот какой-то странный, он доставит хлопот, а вот эта, например, милая семья, они сейчас «разложатся» и спокойно поедут?

— Конечно. Когда не первый день работаешь в должности проводника, естественно, обращаешь внимание на людей. Сразу видно, с кем будут какие-то заморочки, а с кем всё будет гладко. Люди разные заходят, кто-то без настроения, стараешься их не беспокоить и как-то по мере возможности поддержать. Они, конечно, постепенно расслабляются, отдохнув в поезде на своем месте, начинают общаться.

— А есть ли постоянные пассажиры, которых уже в лицо знаете вы, а они знают вас?

— Да, такая категория тоже имеется. Эти люди, бывает, говорят на посадке: «Олечка, здравствуйте, а мы к вам». Очень приятно, что тебя узнают.

Проводникам нужно уметь работать и с техникой Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Вспомните смешные или курьезные случаи с пассажирами. Может быть, кто-то сел не в тот поезд? Или не успел в свой вагон? Или вышел, может быть, на перроне прогуляться, а поезд уехал? Такие случаи вообще бывают в реальной жизни или только в кино?

— Бывают, конечно, такие случаи, но мы стараемся их решать. Больше, к счастью, приятных моментов. Был случай, когда в поезде ехала труппа детского музыкального театра «Карамболь» из Санкт-Петербурга. Ребята ехали в Самару на гастроли в наш театр оперы и балета. Везли мюзикл. В конце поездки они пригласили меня на свой мюзикл, и после работы я поехала в театр, с удовольствием провела там время.

— А были пассажиры, которые требовали что-то невероятное? Вредных пассажиров вообще много бывает?

— Они, конечно, бывают, но как-то не запоминаются. Мне попадается больше хороших людей, чаще всего всё гладко с ними проходит.

— Приходилось ли сталкиваться с дебоширами? И что в этом случае проводнику нужно делать?

— У нас есть стандарт РЖД, это наш закон, мы обязаны поставить в известность начальника поезда, и тот уже принимает меры для того, чтобы угомонить таких пассажиров. Бывает, что приходится вызывать наряд полиции на ближайшую станцию, где будет остановка поезда, и высаживать таких пассажиров.

«Каждый рейс — это в любом случае волнение»

— Сколько лет вы уже работаете проводником?

— Я работаю два года. Устроилась 24 апреля 2023 года. Каждый рейс — в любом случае это волнение, потому что люди бывают разные. И хочется при подготовке состава перед посадкой, чтобы всё было приготовлено, обустроено для пассажиров. И поэтому, конечно, волнение есть.

— Я знаю, что некоторые артисты перед выходом на сцену выдыхают или, наоборот, глубоко вдыхают, считают до десяти. А у вас есть какой-то ритуал перед встречей пассажиров?

— Железнодорожники обычно сами себе говорят перед началом пути: «Ну что, зеленого?»

Двухэтажные поезда начали ходить из Самары несколько лет назад Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Расскажите, почему и как вы пришли в профессию?

— Общий стаж работы у меня — 33 года. В определенный момент захотелось работать с такой компанией, которая будет надежной. Я выбрала ФПК. И плюс ко всему мой дедушка Сергей Трофимович Мацковский проработал на железной дороге более 30 лет. Я видела его грамоты, фотографии. Когда я была маленькой, жила напротив вагонного депо на улице с символичным названием Паровозная, и всё мое детство проходило около депо. Бегали детьми сюда за яблоками, правда, потом получали от взрослых. (Смеется.)

— Сколько обучают на проводников? И как вы узнали, что на железную дорогу требуются проводники?

— Увидела объявление на одном из сайтов-агрегаторов. Был серьезный отбор. С нами работал психолог. Потом мы проходили медосмотр, обучение и сдавали экзамены. Обучение длилось несколько месяцев. И сначала у нас были стажерские рейсы. Мой стажерский рейс как раз и был поезд Самара — Орск, серьезный поезд, где очень большое количество посадок и высадок людей. А потом был и 63-й поезд. Мне повезло. Познакомилась с настоящими профессионалами своего дела.

— Помните своих самых первых пассажиров?

— Нет, я очень волновалась.

— Какими качествами должен обладать проводник?

— Я думаю, что человек должен понимать, что эта работа требует выносливости и большой коммуникабельности. Люди бывают разными. То есть человек, работающий в этой профессии, должен, естественно, быть сдержан, он должен дружелюбно относиться к людям, быть воспитан и понимать свою ответственность.

Улыбка — флаг не только корабля Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Еду берем, как правило, с собой»

— Какие есть требования к проводникам? Например, знание английского, умение оказать первую помощь…

— Нам объясняли, как можно оказать первую помощь. Требования к проводнику: чтобы внешний вид у него был опрятен, чтобы он мог среагировать в каких-то сложных ситуациях и помочь людям. В основном наша профессия — это помощь людям в поездке, поэтому важно уметь строить коммуникацию с пассажирами.

— Были ли случаи, когда приходилось оказывать первую помощь?

— Приходилось. Например, у меня в рейсе однажды женщина нечаянно разбила чашку и порезалась. Естественно, у нас есть аптечка, и мы дали ей пластырь, перебинтовали. Был момент, когда у нас в поезде стало плохо в Туапсе мужчине. У него поднялось давление, оперативно вызвали скорую помощь.

— А в конечной точке поезда есть ли у проводника свободное время, чтобы погулять по городу?

— Мы не должны покидать поезд, свободное время используем, чтобы убрать вагоны или застелить постельное белье. Бывает в экстренных случаях, когда проводнику нужно сходить, например, в аптеку, тогда мы пишем заявление на имя начальника поезда и по заявлению можем выйти. А так по городу не погуляешь, это исключено.

На конечной точке маршрута (а точнее «в пункте оборота») проводникам надо успеть привести в порядок вагон Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Много приходится ходить по вагону, устаете? Есть ли у вас минутка во время движения поезда, чтобы сесть отдохнуть, попить чай?

— У нас есть график работы, где есть определенные часы для отдыха. Их хватает.

— Как питаетесь во время поездок? В вагоне-ресторане или берете с собой?

— Берем еду, как правило, с собой, разогреваем в микроволновых печках, у нас они есть. А также у нас есть кулеры с горячей водой. Естественно, во время отдыха мы пьем чай, как все остальные. (Смеется.)

— Расскажите немного о графике работы проводника.

— График работы проводника зависит от рейса. То есть, например, поезд Самара — Санкт-Петербург — Самара ходит 5 дней, 3 дня выходных между рейсами.

— Как семья отреагировала на такой ваш достаточно непростой график?

— Дети у меня уже взрослые, живут самостоятельно, поэтому моя работа не доставляет никому никаких сложностей. Дети вообще отреагировали на мое решение работать проводницей с восторгом. Они сказали: «Мам, наконец-то ты как дедушка будешь работать на железной дороге!»

— Расскажите о маршрутах, на которых вы бы хотели проехаться, и почему именно на них?

— Я поездила по европейской части России уже везде. Я ездила за это время и в международный рейс, это Самара — Минск, всегда интересно ездить по этому направлению.

Проводником Ольга пошла работать два года назад Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Молодежь сейчас очень интересная»

— Не устаете от потока людей во время рейсов?

— Конечно, иногда бывает, устаешь, приезжаешь домой, хочется побыть наедине с собой. Через несколько часов отпускает.

— Как восстанавливаетесь?

— Гуляю, общаюсь. Того времени, которое нам дается на отдых, хватает для того, чтобы восстановить силы.

— Какая из категорий пассажиров вам больше всего нравится?