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Работа истории «По городу не погуляешь, это исключено». Почему проводница не видит Петербург, хотя бывает там почти каждую неделю

«По городу не погуляешь, это исключено». Почему проводница не видит Петербург, хотя бывает там почти каждую неделю

Ольга Мацковская — о нюансах работы на железной дороге

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Ольга поезда любит с детства | Источник: Роман Данилкин / 63.RUОльга поезда любит с детства | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ольга поезда любит с детства

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Вам нравится путешествовать на поездах? Когда есть время подумать и помечтать под перестук колес. Когда за окном мелькают пейзажи, а города сменяют то леса, то сельские просторы. Ольга Мацковская из Самары поезда любит с детства, но работать пришла на железную дорогу два года назад. Сейчас она проводник на поезде № 63 Самара — Санкт-Петербург.

Перед одним из рейсов наши коллеги из 63.RU встретились с Ольгой, и она рассказала всю правду: о пассажирах; о том, чем отличаются направления на юг, в Питер и Орск; и что желают железнодорожники перед рейсом друг другу.

Посмотрите видеоисторию прекрасной проводницы

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

«Питер — направление студентов»

 На каком поезде вы сейчас работаете?

— Сейчас я работаю на двухэтажном поезде № 63 Самара — Санкт-Петербург — Самара.

 Расскажите, по каким маршрутам еще ездили на двухэтажных поездах?

— Начинала работать с 31-го поезда, это Самара — Орск, дальше была работа на 117-м поезде сообщением Самара — Анапа.

 Какое из направлений, на которых вы ездили, нравилось больше всего и почему?

— Каждое из этих направлений интересно — и юг, и Питер, и Орск. Питерский поезд сейчас у нас курсирует через Москву, что дает дополнительные возможности для пассажиров. Поезд Самара — Анапа и вообще направление на юг — очень активное: много пассажиров, много станций.

Ольга работала на двухэтажных поездах на трех направлениях | Источник: Роман Данилкин / 63.RUОльга работала на двухэтажных поездах на трех направлениях | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ольга работала на двухэтажных поездах на трех направлениях

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

 Отличаются ли чем-то пассажиры, которые едут в Орск, на юг и в Санкт-Петербург? На юг, как правило, наверное, едут отдыхать, все расслабленные, все уже в предвкушении солнца и моря…

— Конечно, очень много отдыхающих на южных направлениях в период отпусков. Питер — направление, как мне кажется, студентов, потому что очень многие едут в Северную столицу учиться, а в Самару возвращаются на каникулы. Но и на работу туда тоже люди довольно часто ездят. Орск — это большое направление с большим количеством пассажиров, но не могу выделить какую-то одну категорию.

— Когда вы встречаетесь с пассажирами, сразу можете определить, что вот этот какой-то странный, он доставит хлопот, а вот эта, например, милая семья, они сейчас «разложатся» и спокойно поедут?

— Конечно. Когда не первый день работаешь в должности проводника, естественно, обращаешь внимание на людей. Сразу видно, с кем будут какие-то заморочки, а с кем всё будет гладко. Люди разные заходят, кто-то без настроения, стараешься их не беспокоить и как-то по мере возможности поддержать. Они, конечно, постепенно расслабляются, отдохнув в поезде на своем месте, начинают общаться.

 А есть ли постоянные пассажиры, которых уже в лицо знаете вы, а они знают вас?

— Да, такая категория тоже имеется. Эти люди, бывает, говорят на посадке: «Олечка, здравствуйте, а мы к вам». Очень приятно, что тебя узнают.

Проводникам нужно уметь работать и с техникой | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПроводникам нужно уметь работать и с техникой | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Проводникам нужно уметь работать и с техникой

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

 Вспомните смешные или курьезные случаи с пассажирами. Может быть, кто-то сел не в тот поезд? Или не успел в свой вагон? Или вышел, может быть, на перроне прогуляться, а поезд уехал? Такие случаи вообще бывают в реальной жизни или только в кино?

— Бывают, конечно, такие случаи, но мы стараемся их решать. Больше, к счастью, приятных моментов. Был случай, когда в поезде ехала труппа детского музыкального театра «Карамболь» из Санкт-Петербурга. Ребята ехали в Самару на гастроли в наш театр оперы и балета. Везли мюзикл. В конце поездки они пригласили меня на свой мюзикл, и после работы я поехала в театр, с удовольствием провела там время.

 А были пассажиры, которые требовали что-то невероятное? Вредных пассажиров вообще много бывает?

— Они, конечно, бывают, но как-то не запоминаются. Мне попадается больше хороших людей, чаще всего всё гладко с ними проходит.

 Приходилось ли сталкиваться с дебоширами? И что в этом случае проводнику нужно делать?

— У нас есть стандарт РЖД, это наш закон, мы обязаны поставить в известность начальника поезда, и тот уже принимает меры для того, чтобы угомонить таких пассажиров. Бывает, что приходится вызывать наряд полиции на ближайшую станцию, где будет остановка поезда, и высаживать таких пассажиров.

«Каждый рейс — это в любом случае волнение»

 Сколько лет вы уже работаете проводником?

— Я работаю два года. Устроилась 24 апреля 2023 года. Каждый рейс — в любом случае это волнение, потому что люди бывают разные. И хочется при подготовке состава перед посадкой, чтобы всё было приготовлено, обустроено для пассажиров. И поэтому, конечно, волнение есть.

 Я знаю, что некоторые артисты перед выходом на сцену выдыхают или, наоборот, глубоко вдыхают, считают до десяти. А у вас есть какой-то ритуал перед встречей пассажиров?

— Железнодорожники обычно сами себе говорят перед началом пути: «Ну что, зеленого?»

Двухэтажные поезда начали ходить из Самары несколько лет назад | Источник: Роман Данилкин / 63.RUДвухэтажные поезда начали ходить из Самары несколько лет назад | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Двухэтажные поезда начали ходить из Самары несколько лет назад

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

 Расскажите, почему и как вы пришли в профессию?

— Общий стаж работы у меня — 33 года. В определенный момент захотелось работать с такой компанией, которая будет надежной. Я выбрала ФПК. И плюс ко всему мой дедушка Сергей Трофимович Мацковский проработал на железной дороге более 30 лет. Я видела его грамоты, фотографии. Когда я была маленькой, жила напротив вагонного депо на улице с символичным названием Паровозная, и всё мое детство проходило около депо. Бегали детьми сюда за яблоками, правда, потом получали от взрослых. (Смеется.)

 Сколько обучают на проводников? И как вы узнали, что на железную дорогу требуются проводники?

— Увидела объявление на одном из сайтов-агрегаторов. Был серьезный отбор. С нами работал психолог. Потом мы проходили медосмотр, обучение и сдавали экзамены. Обучение длилось несколько месяцев. И сначала у нас были стажерские рейсы. Мой стажерский рейс как раз и был поезд Самара — Орск, серьезный поезд, где очень большое количество посадок и высадок людей. А потом был и 63-й поезд. Мне повезло. Познакомилась с настоящими профессионалами своего дела.

 Помните своих самых первых пассажиров?

— Нет, я очень волновалась.

 Какими качествами должен обладать проводник?

— Я думаю, что человек должен понимать, что эта работа требует выносливости и большой коммуникабельности. Люди бывают разными. То есть человек, работающий в этой профессии, должен, естественно, быть сдержан, он должен дружелюбно относиться к людям, быть воспитан и понимать свою ответственность.

Улыбка&nbsp;— флаг не только корабля | Источник: Роман Данилкин / 63.RUУлыбка&nbsp;— флаг не только корабля | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Улыбка — флаг не только корабля

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Еду берем, как правило, с собой»

 Какие есть требования к проводникам? Например, знание английского, умение оказать первую помощь…

— Нам объясняли, как можно оказать первую помощь. Требования к проводнику: чтобы внешний вид у него был опрятен, чтобы он мог среагировать в каких-то сложных ситуациях и помочь людям. В основном наша профессия — это помощь людям в поездке, поэтому важно уметь строить коммуникацию с пассажирами.

 Были ли случаи, когда приходилось оказывать первую помощь?

— Приходилось. Например, у меня в рейсе однажды женщина нечаянно разбила чашку и порезалась. Естественно, у нас есть аптечка, и мы дали ей пластырь, перебинтовали. Был момент, когда у нас в поезде стало плохо в Туапсе мужчине. У него поднялось давление, оперативно вызвали скорую помощь.

 А в конечной точке поезда есть ли у проводника свободное время, чтобы погулять по городу?

— Мы не должны покидать поезд, свободное время используем, чтобы убрать вагоны или застелить постельное белье. Бывает в экстренных случаях, когда проводнику нужно сходить, например, в аптеку, тогда мы пишем заявление на имя начальника поезда и по заявлению можем выйти. А так по городу не погуляешь, это исключено.

На конечной точке маршрута (а точнее «в пункте оборота») проводникам надо успеть привести в порядок вагон | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНа конечной точке маршрута (а точнее «в пункте оборота») проводникам надо успеть привести в порядок вагон | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На конечной точке маршрута (а точнее «в пункте оборота») проводникам надо успеть привести в порядок вагон

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

 Много приходится ходить по вагону, устаете? Есть ли у вас минутка во время движения поезда, чтобы сесть отдохнуть, попить чай?

— У нас есть график работы, где есть определенные часы для отдыха. Их хватает.

 Как питаетесь во время поездок? В вагоне-ресторане или берете с собой?

— Берем еду, как правило, с собой, разогреваем в микроволновых печках, у нас они есть. А также у нас есть кулеры с горячей водой. Естественно, во время отдыха мы пьем чай, как все остальные. (Смеется.)

 Расскажите немного о графике работы проводника.

— График работы проводника зависит от рейса. То есть, например, поезд Самара — Санкт-Петербург — Самара ходит 5 дней, 3 дня выходных между рейсами.

 Как семья отреагировала на такой ваш достаточно непростой график?

— Дети у меня уже взрослые, живут самостоятельно, поэтому моя работа не доставляет никому никаких сложностей. Дети вообще отреагировали на мое решение работать проводницей с восторгом. Они сказали: «Мам, наконец-то ты как дедушка будешь работать на железной дороге!»

 Расскажите о маршрутах, на которых вы бы хотели проехаться, и почему именно на них?

— Я поездила по европейской части России уже везде. Я ездила за это время и в международный рейс, это Самара — Минск, всегда интересно ездить по этому направлению.

Проводником Ольга пошла работать два года назад | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПроводником Ольга пошла работать два года назад | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Проводником Ольга пошла работать два года назад

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Молодежь сейчас очень интересная»

 Не устаете от потока людей во время рейсов?

— Конечно, иногда бывает, устаешь, приезжаешь домой, хочется побыть наедине с собой. Через несколько часов отпускает.

 Как восстанавливаетесь?

 Гуляю, общаюсь. Того времени, которое нам дается на отдых, хватает для того, чтобы восстановить силы.

 Какая из категорий пассажиров вам больше всего нравится?

— Молодежь сейчас очень интересная. Нравятся пассажиры с детьми, потому что, когда они заходят к тебе в вагон, сразу начинается движение. Становится весело. Даже те люди, которые с плохим настроением входят в вагон, сразу преображаются, потому что эти малыши не дают никому покоя.

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Людмила Данилина
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Роман Данилкин
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Алексей Ногинский
видеожурналист
Железная дорога Поезда Проводница Поезда дальнего следования Интервью Работа Пассажиры
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