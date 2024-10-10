«Люди с годами стали больше наглеть»: лучший в России водитель троллейбуса — о том, как меняются пассажиры и водители

Сейчас Сергей водит электробус Источник: Роман Данилкин / 63.RU











А вы задумывались, кто ежедневно возит вас на работу и с работы на общественном транспорте? А между тем один из них — житель Самары Сергей Василенко — признан лучшим водителем троллейбуса в России. Сейчас Сергей водит электробус. Наши коллеги из 63.RU встретились в его обеденный перерыв в троллейбусном депо № 1. И успели поговорить о конкурсе, любимых маршрутах, современных автомобилистах и нынешних пассажирах.

XXI Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса» финишировал в Чебоксарах. В финале соревновались 32 водителя из 27 городов России. В течение трех конкурсных дней участники демонстрировали знания ПДД и мастерство управления троллейбусами двух типов — «Тролза 5265 Мегаполис» и УТТЗ 6241 «Горожанин».

На разговор у нас было буквально полчаса Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Победить в конкурсе хотел с 2012 года»

— Сергей, на чем ездили на конкурсе? Какое задание для вас было наиболее сложным?

— Ездил вот на «Тролзе Мегаполисе». Самое сложное задание — это, мне кажется, вождение троллейбуса, потому что, во-первых, не совсем знакомый подвижной состав (на «Тролзе» я ездил и в Самаре, но они бывают разных модификаций, немного отличаются и в управлении, и в габаритах), во-вторых, незнакомая трасса. Она была расположена в новом микрорайоне в Чебоксарах. Он еще застраивается, но там уже проложена контактная сеть.

На конкурсе Сергей водил именно такой троллейбус Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Как ощущение от задания «Комфортное вождение», которое в народе называют «Не урони бабушку»? Расскажите, кто выступает обычно в роли бабушки?

— Этот конкурс, насколько я помню, появился впервые в 2018 году в Крыму. Тогда просто ставили на стол в центре троллейбуса стакан с водой, наливали до краев воду, и важно было, чтобы участник конкурса ее не пролил. Позже стали использовать высокий бокал, просто ставили его на пол в салоне.

И некоторое время назад вместо бокала придумали ставить деревянный манекен на не особо устойчивой платформе. Специально, чтобы он качался в движении. То есть, соответственно, ты должен проехать так, чтобы не уронить этот манекен, который и прозвали «бабушкой».

Для конкурсантов, кроме «бабушки», приготовили и других пассажиров Источник: Троллейбус Шинами Шуршит / Vk.com











— Коллег из каких городов вы назвали бы своими основными соперниками? С кем шли, как говорится, ноздря в ноздрю?

— Санкт-Петербург. Чебоксары, соответственно, потому что это их домашняя трасса. Ижевск.

На одном из этапов участники должны были показать виртуозность езды змейкой Источник: Троллейбус Шинами Шуршит / Vk.com











А на другом — точность остановки Источник: Троллейбус Шинами Шуршит / Vk.com











— Как узнали о том, что заняли первое место? Удивились? Или вы еще до официального объявления по баллам понимали, что у вас первое место?

— До окончания второго дня мы знали только баллы за первый конкурсный день. За вождение и культуру обслуживания. Еще за такие этапы, как устройство троллейбуса и знание ПДД, ты сразу знаешь результат. Примерно плюс-минус можешь уже посчитать. Я знал, на какие баллы я ответил, но не знал баллы своих соперников. Поэтому что-то высчитать было очень сложно. То есть в напряжении находился до следующего дня, пока не объявили баллы официально. Хотя еще с вечера пара человек подходили поздравить, но я им говорил: «Ребята, не торопитесь». В итоге набрал 131,5 балла. Но это не максимальное количество, я допустил небольшие ошибки. Первая мысль, когда узнал о победе, была, конечно же: «Ура!» (улыбается).

На награждении Источник: Троллейбус Шинами Шуршит / Vk.com











— А кому первому сообщили о своей победе?

— Не сообщал никому вообще, потому что все, кто за меня болел, кто переживал, морально поддерживал, смотрели конкурс в прямом эфире. Кто-то в записи смотрел уже попозже, но все, кому было интересно, узнали самостоятельно.

— Насколько я знаю, это не первый для вас конкурс профмастерства. Когда участвовали и до каких этапов доходили?

— Впервые попробовал себя на конкурсе в Ярославле в 2012 году. Занял седьмое место и получил приз за номинацию по вождению. Дальше у меня был длительный перерыв. Я не участвовал. Потом был конкурс в 2020 году, проходил у нас в Самаре. Здесь я занял второе место. Потом в 2022 году в Омске. Опять же второе место. И вот в 2024 году в Чебоксарах — первое место.

— Получается, как сейчас модно говорить, своей победой вы закрыли давний гештальт? Или цели победить у вас и не было?

— Я себе еще с 2012 года поставил цель — хочу добиться первого места, я к этой цели стремился.

Сергей начал водить троллейбус в 2002 году Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Ситуация на дорогах изменилась в лучшую сторону»

— Расскажите о себе. Сколько лет водите троллейбус и почему решили сесть за руль именно этого вида транспорта?

— Начал работать водителем троллейбуса более 20 лет назад, в 2001 году прошел обучение, за руль троллейбуса самостоятельно сел в 2002 году. Попал в эту профессию совершенно случайно. Прогуливался по центру города, увидел объявление, что профлицей № 42 объявляет набор на водителей трамваев и троллейбусов. Подумал: «А почему бы и нет?» Позвонил, мне сказали, что у меня буквально два дня на сбор документов. И я успел.

— А сколько вам было лет в тот момент? И легко ли было бросать сферу, где работали тогда?

— Мне тогда был 21 год. Я после армии работал охранником, работа мне особо не нравилась. Поэтому оставить ее было несложно.

— Вспомните первый маршрут троллейбуса, на который вы вышли как водитель. Какие были сложности?

— Это был 16-й маршрут. В то время он был более длинный, чем сейчас. Маршрут сам по себе непростой. Но самое сложное было в то время — пробки на дорогах. Это основное, что стопорило работу общественного транспорта.

Сейчас 16-й маршрут от речного вокзала до Советской Армии в Самаре остался в истории Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Изменилась ли сейчас как-то ситуация на дорогах? Пробки-то остались до сих пор.

— Ситуация изменилась. В лучшую сторону. Некоторые дороги у нас немного расширили. Где-то сделали специальные остановочные карманы, что облегчает движение. Соответственно, отремонтировали само дорожное полотно, в результате чего скорость движения потока стала гораздо быстрее, чем раньше. Выделенные полосы для общественного транспорта стали большим плюсом.

Выделенные полосы для общественного транспорта — большой плюс Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Электробус менее поворотливый, чем троллейбус»

— Сейчас вы водите электробус. Когда пересели на него? Есть ли принципиальная разница между троллейбусом и электробусом?

— Электробус у нас на тестировании был запущен с февраля, кажется, 2020 года. Тогда мы его обкатывали, я на нем работал. И вот год назад его запустили снова.

Плюс электробуса в том, что у него отсутствуют токоприемники, то есть ты не привязан к контактной сети, можешь объехать любые пробки, любые ДТП, ямы. Сложнее на нем из-за того, что он отличается от троллейбуса длинной колесной базой, он менее поворотливый. При повороте надо брать большие углы, есть вероятность, что не пролезешь (улыбается).

Сергей отдает должное электробусу, но и недостатки отмечает Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Не изменилось ли за 20 лет отношение водителей легкового транспорта к общественному транспорту? Стали больше уступать или, наоборот, больше наглеть?

— Больше наглеть стали, мне так кажется. Любят подрезать, если ты, грубо говоря, выехал с остановки, а он слишком быстро мчался и ему пришлось тормозить. Потом начинает подрезать, тормозить перед носом, что-нибудь чудить пытается.

— Вы работали на маршрутах, которые ездят и по центру города, и по периферии. Как отличаются пассажиры? Кто больше любит поскандалить? А кто более культурный?

— Знаете, мне кажется, раньше люди вообще были более лояльными, с более адекватным отношением к водителям и к транспорту. Сейчас появилась большая требовательность, что ли. Например, пассажир заходит и сразу восклицает: «О, а что это у вас нет кондиционера?» А зашел он в троллейбус, который выпустили в 80-х годах, какие тут кондиционеры могут быть?! А пассажир говорит: «Ну так скажите, пусть поставят!» Ну это же смешно. Сейчас даже не весь новый подвижной состав с завода выпускается с кондиционерами.

Ради вождения троллейбуса Сергей много лет назад легко оставил работу охранника Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— А какая модель троллейбуса вам больше всего нравилась? Наверняка ездили на разных.

— Из всех, на чём ездил (а ездил я на всех моделях, которые у нас есть), мне больше всего нравится АКСМ 928 или 919. Легкость в управлении, мягкий ход, удобный для водителя, хорошая обзорность. Удобный, на мой взгляд, он и для пассажиров. Низкопольный, преимуществ в нем очень много.

— Вы столько лет водите троллейбус. Не было ли желания научиться водить какой-то другой вид транспорта, например, трамвай?

— Нет, трамвай не хочу. Мне не нравится постоянный грохот, который слышат в вагонах пассажиры и слышит в кабине водитель. А автобус я умею водить, у меня открыта в правах соответствующая категория.

— А какой вид транспорта вам нравится больше: троллейбус, автобус или электробус?

— Ну смотря какой автобус.

— Возьмем одну из последних моделей, которые ездят на популярном 67-м маршруте в Самаре. Низкопольный, с тремя дверьми.

— Такие мне не нравятся. Тем, что в таких автобусах совмещены кабина водителя и пассажирский салон. Это плохо, потому что галдеж из салона водитель не должен слышать. Он должен следить за дорогой и не отвлекаться. А шум из салона очень отвлекает. Когда ты едешь спокойно, а в салоне кто-нибудь между собой ругается потихоньку, а потом резко крикнет, то сразу дергаешься: а что случилось, что за шум?!

Сергей уверен: галдеж из салона водитель не должен слышать Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— А сами на каком общественном транспорте ездите?

— Я в принципе сейчас очень редко пользуюсь общественным транспортом, так как давно есть машина. Но если есть необходимость, езжу на троллейбусе, очень редко на трамвае или автобусе.

— Давайте представим ситуацию: вы в другом городе, едете в троллейбусе. Можете заметить ошибки водителя? Они вообще ощущаются пассажирами в салоне?