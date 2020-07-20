Слетел с трассы и врезался в дерево: в страшном ДТП в Ярославской области погибли два человека

Напомним, сегодня в Ярославле на проспекте Октября случилось тройное ДТП. Очевидцы аварии сообщают, что одного человека с травмами увезли в больницу. Легковые авто сильно помяты, одну из машин с места аварии увезли на эвакуаторе.

Ночью в Ярославле случилось другое ЧП — с поездом. Состав сбил человека на станции Филино в Заволжском районе. Мужчину нашли лежащим на железнодорожных путях. Скорая приехала на вызов по экстренному номеру через четыре минуты, но спасти пострадавшего не удалось.



А в минувшую субботу, 18 июля, произошла смертельная авария недалеко от Петровска — неподалёку от того места, где 17 июля было трагическое ДТП с военной автоколонной. С трассы вылетела машина «Рено-Логан», за рулём которой сидел 63-летний мужчина, а рядом с ним — 61-летняя пассажирка. Водитель с травмами был госпитализирован, а пассажирка скончалась в машине скорой медицинской помощи, пока её доставляли в больницу.

