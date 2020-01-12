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Происшествия

«Лёд под ним сломался»: врач-хирург, ехавший к пациентам, вытащил провалившегося в реку рыбака

Борьба за спасение была сложной, пострадали оба

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28-летний Антон Мамонов спас утопающего подо льдом рыбака&nbsp;

28-летний Антон Мамонов спас утопающего подо льдом рыбака 

Ещё немного, и эта история могла бы закончиться трагедией: сегодня утром на речке Юхоти в Ярославской области под лёд провалился рыбак. Мужчина по имени Руслан поехал на рыбалку вместе с женой, но слабый лёд не выдержал крепкое тело. 

— Сегодня около 09:00 около деревни Юхоти мы с мужем рыбачили. Муж ушел под лёд, я пыталась вытащить его из воды, но сил у мужа не оставалось, помог молодой человек, проезжающий мимо. Спасибо вам огромное! Поверьте, сегодня вы спасли жизнь человеку! Мы вам очень благодарны! — написала позже супруга в соцсетях. 

Молодым человеком оказался 28-летний врач, хирург-эндоскопист из Углича Антон Мамонов. Он ехал этим утром на приём в клинику. 

— Он полз за этим мужчиной по льду. Сначала пытался его бугром вытащить, но лёд сломался, — рассказывает жительница Рыбинска Ирина. — Как рассказали очевидцы, после спасения промокший доктор отправился вести прием в угличскую клинику и никому не стал рассказывать о своем подвиге, провел полноценный прием и вернулся в Рыбинск.

Сам доктор в ЧП промок и замёрз, а спасённый мужчина получил небольшое переохлаждение. 

В Ярославской области выход на лёд сейчас законодательно запрещён. За это предусмотрен штраф, а сотрудники МЧС патрулируют крупные водоёмы и прогоняют рыбаков со льда. Из-за тёплой погоды лёд не устоялся практически ни на одном водоёме, поэтому под угрозой срыва даже крещенские купания

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спасениеушел под лед
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
12 янв 2020 в 19:34

Герою то слава! Но кто этих придурков на тонкий лёд гонит. знают же всё. Если им самим на свою жизнь нас,,,ать, зачем их спасать вообще. Утоне, значит другие подумают...

Гость
12 янв 2020 в 19:19

Настоящий мужчина!

ваш господин
12 янв 2020 в 19:15

слава герою!