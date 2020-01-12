«Лёд под ним сломался»: врач-хирург, ехавший к пациентам, вытащил провалившегося в реку рыбака

Ещё немного, и эта история могла бы закончиться трагедией: сегодня утром на речке Юхоти в Ярославской области под лёд провалился рыбак. Мужчина по имени Руслан поехал на рыбалку вместе с женой, но слабый лёд не выдержал крепкое тело.

— Сегодня около 09:00 около деревни Юхоти мы с мужем рыбачили. Муж ушел под лёд, я пыталась вытащить его из воды, но сил у мужа не оставалось, помог молодой человек, проезжающий мимо. Спасибо вам огромное! Поверьте, сегодня вы спасли жизнь человеку! Мы вам очень благодарны! — написала позже супруга в соцсетях.