«Лёд под ним сломался»: врач-хирург, ехавший к пациентам, вытащил провалившегося в реку рыбака

Ещё немного, и эта история могла бы закончиться трагедией: сегодня утром на речке Юхоти в Ярославской области под лёд провалился рыбак. Мужчина по имени Руслан поехал на рыбалку вместе с женой, но слабый лёд не выдержал крепкое тело.
— Сегодня около 09:00 около деревни Юхоти мы с мужем рыбачили. Муж ушел под лёд, я пыталась вытащить его из воды, но сил у мужа не оставалось, помог молодой человек, проезжающий мимо. Спасибо вам огромное! Поверьте, сегодня вы спасли жизнь человеку! Мы вам очень благодарны! — написала позже супруга в соцсетях.
Молодым человеком оказался 28-летний врач, хирург-эндоскопист из Углича Антон Мамонов. Он ехал этим утром на приём в клинику.
— Он полз за этим мужчиной по льду. Сначала пытался его бугром вытащить, но лёд сломался, — рассказывает жительница Рыбинска Ирина. — Как рассказали очевидцы, после спасения промокший доктор отправился вести прием в угличскую клинику и никому не стал рассказывать о своем подвиге, провел полноценный прием и вернулся в Рыбинск.
Сам доктор в ЧП промок и замёрз, а спасённый мужчина получил небольшое переохлаждение.
В Ярославской области выход на лёд сейчас законодательно запрещён. За это предусмотрен штраф, а сотрудники МЧС патрулируют крупные водоёмы и прогоняют рыбаков со льда. Из-за тёплой погоды лёд не устоялся практически ни на одном водоёме, поэтому под угрозой срыва даже крещенские купания.