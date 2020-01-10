Крещенские купания в Ярославле под угрозой срыва

Из-за теплой зимы лед на водоемах Ярославской области либо вообще отсутствует, либо очень тонкий. Выходить на него просто опасно. И судя по прогнозам синоптиков, резкого похолодания не предвидится. По данным Гидрометцентра России, на неделе с 13 по 19 января в Ярославле ожидается плюсовая температура — до 4 градусов. Из-за этого могут возникнуть трудности с организацией купелей на Крещение. В ярославской епархии не исключили, что количество мест, где традиционно происходит окунание, сократят.

Правда, в мэрии Ярославля уже предупредили об ограничении движения в ночь с 18 на 19 января в районе трех традиционных мест организации купелей — в посёлке Толга у Свято-Введенского Толгского женского монастыря, у Петропавловского парка и на Подзеленье у Которосли. Движение и остановка транспорта там будут запрещены с 18 часов 18 января до 22 часов 19 января.



Однако окончательное решение о том, где и как будут проводить обряд окунания, должны принять специалисты МЧС.



— Решение об организации купелей на открытых водоемах будет принято на следующей неделе, — сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.



Возможно, в некоторых местах поставят мостки, по которым заходить в воду можно будет прямо с берега. Тем временем в епархии напомнили, что окунаться в водоемы на Крещение вовсе не обязательно. Но если очень хочется, а сделать это в ближайших реке, озере или пруде небезопасно, в качестве альтернативного варианта можно рассмотреть постоянно действующие купели — например, Ерехтанский источник в селе Вятском, святой Иринархов источник в Борисоглебском районе, источник преподобного Никиты Столпника в Переславле-Залесском и другие.

