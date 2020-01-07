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Происшествия В пожаре погибли дети

Заподозрили халатность: следователи начали новую проверку по факту гибели трех детей при пожаре

Трагедия произошла в ночь на 7 января в Борисоглебском районе

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Следователи проводят проверку обстоятельств гибели трех детей при пожаре в Ярославской области

Следователи проводят проверку обстоятельств гибели трех детей при пожаре в Ярославской области

Следственный комитет по Ярославской области проверит работу органов, которые должны были следить за безопасностью жизни детей, погибших при пожаре в ночь на 7 января.

— Следствие намерено проверить и дать уголовно-правовую оценку на предмет халатности действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних, а также тех, в чьем ведении находится исполнение требований законодательства о пожарной безопасности, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Напомним, трагедия произошла в деревне Кучеры Борисоглебского района. Здесь при пожаре погибли трое детей из многодетной семьи. Родителей ребятишек спасли соседи. Сейчас муж с женой находятся в больнице с ожогами. Предварительно причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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пожарпогибли дети
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гостья
7 янв 2020 в 13:34

Этих бездельниц из опеки сажать нужно опять борисоглебский район и очередная трагедия. По их халатности гибнут дети. Вспомните трагедию с малышкой которую избил сожитель мамки.Вспомните подобную трагедию где сгорели дети. Проверить работу этих органов должна прокуратура. Простите наболело. Деток жалко.

Гостья
7 янв 2020 в 13:28

Опять борисоглебский и снова бездельницы из опеки не выполняли свои обязанности.