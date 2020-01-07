Заподозрили халатность: следователи начали новую проверку по факту гибели трех детей при пожаре

Следственный комитет по Ярославской области проверит работу органов, которые должны были следить за безопасностью жизни детей, погибших при пожаре в ночь на 7 января.



— Следствие намерено проверить и дать уголовно-правовую оценку на предмет халатности действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних, а также тех, в чьем ведении находится исполнение требований законодательства о пожарной безопасности, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

