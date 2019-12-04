Взрыв газа на Панина: семья пострадавшего студента рассказала, что произошло в их квартире в ту ночь

Мимо дома на Панина, 41, где поздно вечером 30 ноября в одной из квартир взорвался газ , никто не проходит равнодушным. Вокруг второго подъезда с обеих сторон здания сигнальные ленты, предупреждающие об опасности. За домом собачники обсуждают происшествие, а во дворе дежурит полиция — в подъезд пускают только по паспортам, чтобы жильцы смогли забрать свои вещи и разгрести завалы в квартирах. Выбитые окна, которые местная администрация и управляющая компания собирались закрыть стеклопакетами или другими материалами, попросту забили фанерой. Здание обследовали, итоги обещали озвучить ещё вчера, но их пока нет.

— У нас в квартирах установили маячки, чтобы узнать, расширяются ли трещины от взрыва на стенах, — говорят жильцы пострадавшего подъезда. — Но мы мебель отодвигаем — а там ещё и ещё трещины, которых не видно было.



Стоят у подъезда и родители пострадавшего при взрыве 18-летнего парня, как раз из той квартиры, в которой и произошло ЧП. Молодой человек всё ещё находится в больнице, отец говорит, что состояние его крайне тяжёлое, до сих пор родители не знают, выживет ли их сын.



— Сначала нам говорили три дня подождать, а там ясно будет, выберется он или нет, — рассказал Александр. — Вот, пошёл четвёртый. Теперь говорят ждать пять дней.

Мужчина еле сдерживает слезы.



— Еще некоторые СМИ обсуждают, что он якобы специально открыл газ, — возмущается отец. — Но он просто пошёл чайник поставить, свет зажёг или зажигалку, а там, видимо, утечка была.

Папа говорит: у сына всё было.

— Ноутбук недавно новый купили, он в Демидовском университете учится, поступил на бюджет. В Технический университет его брали, но он Демидовский выбрал. Никаких обязательств у него не было — живи и радуйся, — говорит отец парня.



После случившегося люди буквально остались на улице. Во время хлопка газа парень был дома один, его родители приехали к дому уже после происшествия.



— Жена поехала в реанимацию, меня опрашивали следователи, — рассказал Александр. — Потом к нам никто даже не подошёл, не сказал, что можно где-то переночевать. Мы простояли тут до часа ночи.