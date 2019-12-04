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Взрыв газа на Панина
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Взрыв газа на Панина: семья пострадавшего студента рассказала, что произошло в их квартире в ту ночь

Родители 18-летнего ярославца встали на защиту сына

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У подъезда дежурят полицейские

У подъезда дежурят полицейские

Мимо дома на Панина, 41, где поздно вечером 30 ноября в одной из квартир взорвался газ, никто не проходит равнодушным. Вокруг второго подъезда с обеих сторон здания сигнальные ленты, предупреждающие об опасности. За домом собачники обсуждают происшествие, а во дворе дежурит полиция — в подъезд пускают только по паспортам, чтобы жильцы смогли забрать свои вещи и разгрести завалы в квартирах.

Выбитые окна, которые местная администрация и управляющая компания собирались закрыть стеклопакетами или другими материалами, попросту забили фанерой. Здание обследовали, итоги обещали озвучить ещё вчера, но их пока нет.

С обеих сторон дома сигнальные ленты

С обеих сторон дома сигнальные ленты

— У нас в квартирах установили маячки, чтобы узнать, расширяются ли трещины от взрыва на стенах, — говорят жильцы пострадавшего подъезда. — Но мы мебель отодвигаем — а там ещё и ещё трещины, которых не видно было.

Стоят у подъезда и родители пострадавшего при взрыве 18-летнего парня, как раз из той квартиры, в которой и произошло ЧП. Молодой человек всё ещё находится в больнице, отец говорит, что состояние его крайне тяжёлое, до сих пор родители не знают, выживет ли их сын.

— Сначала нам говорили три дня подождать, а там ясно будет, выберется он или нет, — рассказал Александр. — Вот, пошёл четвёртый. Теперь говорят ждать пять дней.

Мужчина еле сдерживает слезы.

— Еще некоторые СМИ обсуждают, что он якобы специально открыл газ, — возмущается отец. — Но он просто пошёл чайник поставить, свет зажёг или зажигалку, а там, видимо, утечка была. 

Папа говорит: у сына всё было.

— Ноутбук недавно новый купили, он в Демидовском университете учится, поступил на бюджет. В Технический университет его брали, но он Демидовский выбрал. Никаких обязательств у него не было — живи и радуйся, — говорит отец парня.

После случившегося люди буквально остались на улице. Во время хлопка газа парень был дома один, его родители приехали к дому уже после происшествия.

— Жена поехала в реанимацию, меня опрашивали следователи, — рассказал Александр. — Потом к нам никто даже не подошёл, не сказал, что можно где-то переночевать. Мы простояли тут до часа ночи. 

Выбитые окна забили фанерой

Выбитые окна забили фанерой

В семье есть ещё один ребёнок.

— Младшего сына отдала друзьям из соседнего дома, — говорит мама пострадавшего. — Мы стояли на улице и не знали, что нам делать. Уже поздно ночью друзья сказали: «Идём к нам». Сейчас живём за городом у родственников. Младший учится в первом классе, он пока болеет. Даже не представляю, как мы будем возить его сюда в школу, когда он поправится. Нам предложили общежитие, но у меня дети аллергики — от любого запаха они могут начать просто задыхаться, особенно если до нас там жил кто-то с кошкой или собакой.

Сложно представить, как люди справляются с тем, что на них так внезапно навалилось. Хорошо, что знакомые в беде не оставляют. Родители пострадавшего мальчика очень благодарны тем, кто оказывает им помощь.

— В первый же день, когда сын не пришёл на учёбу, мне позвонили его одногруппники, — говорит женщина. — Узнав, что случилось, весь университет начал переводить мне деньги. Даже не передать словами, насколько я каждому благодарна.

Напомним, взрыв газа произошёл ночью 30 ноября в квартире № 23 дома № 41 на улице Панина в Ярославле. Взрывной волной разворотило всю квартиру, выбило стекла квартир, пострадал 18-летний парень. До поздней ночи на месте работали спасатели. Теперь прокуратура проверит, как использовалось газовое оборудование в доме, где прогремел взрыв.

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взрыв газаЧП
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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
4 дек 2019 в 13:04

Сам газ- без запаха. Опять Сэкономили на добавках

Гость
4 дек 2019 в 12:57

Меркаптан, по-моему, снова недоливают. У меня в квартире газ не пахнет.

Гость
4 дек 2019 в 12:52

В старых плитах газ спокойно может задуть , залить , есть любители ставить газ на минимум , прям чтоб еле горел путём выкручивания ручки на 360 гр, при этом достаточно дверь посильней закрыть и его задувает , плюс щас прохладно , форточки закрывают , от вытяжки мало толку , помещение всё равно наполнится газом , может чуть медленней . В современных плитах есть функция отключения газа если гаснет огонь . Но это деньги , которых у населения нет , а если есть то есть вещи которые по мнению людей важней. Кстати простой сигнализирующий датчик утечки стоит 300-500 р , работает от батарейки , но ждать что жильцы начнут их скупать не стоит , даже если из 80 кв. купят 40 кв. , то по вине остальных 40 может быть такая вот ситуация , поэтому управляющие компании, которые собирают деньги на кап ремонт , могли бы выделить часть собранных денег , и закупить на все квартиры эти датчики , а в будущем их наличие и работоспособность проверялась вместе с проверкой газового оборудования , вытяжек и плит газовщиками