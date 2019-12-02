Лишь бы выкарабкался: врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Брагино

Прошло больше суток после взрыва газа в доме
— Пострадавший находится в реанимации больницы имени Соловьёва. Состояние очень тяжёлое, у него ожоги второй степени, но он в сознании, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Врачи говорят: «Лишь бы выкарабкался».
Большинство жителей дома, кроме подъезда, где произошёл взрыв, уже вернулись в свои квартиры. Здание почти полностью подключили ко всем коммуникациям (электричество, газ). Ещё шестерых жителей второго подъезда разместили в гостинице «Которосль», остальные разъехались по родственникам. Какую поддержку получат пострадавшие и что выяснила проверка на месте ЧП: в нашей хронике.