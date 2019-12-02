Лишь бы выкарабкался: врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Брагино

От взрыва пострадал один человек. Ещё одну пенсионерку эвакуировали на каталке

Прошло больше суток после взрыва газа в доме № 41 по улице Панина. ЧП случилось в ночь на 1 декабря, взрыв прогремел в квартире № 23 во втором подъезде, от чего вынесло стену со смежной квартирой № 22 . Спасатели эвакуировали весь дом, а это больше 300 человек. В ЧП пострадал только один житель — 18-летний мужчина. Но травмы он получил серьёзные.

— Пострадавший находится в реанимации больницы имени Соловьёва. Состояние очень тяжёлое, у него ожоги второй степени, но он в сознании, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.