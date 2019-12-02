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Взрыв газа на Панина

Лишь бы выкарабкался: врачи рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве газа в Брагино

Ярославец до сих пор находится в реанимации

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От взрыва пострадал один человек. Ещё одну пенсионерку эвакуировали на каталке

От взрыва пострадал один человек. Ещё одну пенсионерку эвакуировали на каталке

Прошло больше суток после взрыва газа в доме № 41 по улице Панина. ЧП случилось в ночь на 1 декабря, взрыв прогремел в квартире № 23 во втором подъезде, от чего вынесло стену со смежной квартирой № 22. Спасатели эвакуировали весь дом, а это больше 300 человек. В ЧП пострадал только один житель — 18-летний мужчина. Но травмы он получил серьёзные. 

— Пострадавший находится в реанимации больницы имени Соловьёва. Состояние очень тяжёлое, у него ожоги второй степени, но он в сознании, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. 

Врачи говорят: «Лишь бы выкарабкался». 

Большинство жителей дома, кроме подъезда, где произошёл взрыв, уже вернулись в свои квартиры. Здание почти полностью подключили ко всем коммуникациям (электричество, газ). Ещё шестерых жителей второго подъезда разместили в гостинице «Которосль», остальные разъехались по родственникам. Какую поддержку получат пострадавшие и что выяснила проверка на месте ЧП: в нашей хронике

Если у вас есть информация о пострадавшем — жильце дома № 41 по улице Панина — либо вы являетесь его родственниками, свяжитесь с редакцией во «ВКонтакте», по электронной почте 76@rugion.ru либо по номеру телефона: 8 (910) 962-71-90.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
2 дек 2019 в 13:43

Вы же ранее писали, что там жила семья?