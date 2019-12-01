Её всю разворотило: как выглядит квартира, в которой взорвался газ. Видео

Недовольный 1 дек 2019 в 11:21

Причины - в бедности населения, которое в подавляющем случае не имеет денег на своевременный ремонт и замену газового оборудования. Причины в безработице- чаще скрытой, причины в неуверенности в завтрашнем дне.В таких условиях и случаются такие происшествия- будь-то из-за аварии или умышленно каким-то жильцом или из-за небрежного отношения . Люди устали жить в среде когда из ежедневно окружает ложь, беззаконие и коррупция.