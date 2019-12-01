Её всю разворотило: как выглядит квартира, в которой взорвался газ. Видео

Спасатели сняли на видео, что происходит в квартире, в которой ночью взорвался газ.
Между квартирой, в которой произошёл взрыв, и соседней снесло стену, на кухне вылетело окно, газовая плита раскурочена, в ванной со стен обвалилась плитка.
— Дверь-то лихо оторвало, — переговариваются между собой спасатели.
Восстановить квартиру будет непросто.
Видео: МЧС
Взрыв прогремел ночью на третьем этаже второго подъезда дома на Панина. Всех жильцов дома эвакуировали, но потом большинству разрешили вернуться в свои квартиры, признав безопасными все подъезды, кроме второго. Его сегодня должна обследовать комиссия.
При взрыве газа пострадал 18-летний ярославец.
— Он находится в больнице с ожогами второй степени. Его жизни ничего не угрожает, — рассказал начальник ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров.
Свою проверку начали следователи.
— Следователями и криминалистами регионального следственного управления СК России проводится детальный осмотр места происшествия, устанавливаются причины произошедшего, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Кристина Гузовская.