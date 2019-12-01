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Взрыв газа на Панина

Её всю разворотило: как выглядит квартира, в которой взорвался газ. Видео

Ярославские следователи начали проверку

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Квартиру осмотрели спасатели и следователи

Квартиру осмотрели спасатели и следователи

Спасатели сняли на видео, что происходит в квартире, в которой ночью взорвался газ.

Между квартирами обвалилась стена

Между квартирами обвалилась стена

Между квартирой, в которой произошёл взрыв, и соседней снесло стену, на кухне вылетело окно, газовая плита раскурочена, в ванной со стен обвалилась плитка.

— Дверь-то лихо оторвало, — переговариваются между собой спасатели.

Восстановить квартиру будет непросто.

Видео: МЧС

Взрыв прогремел ночью на третьем этаже второго подъезда дома на Панина. Всех жильцов дома эвакуировали, но потом большинству разрешили вернуться в свои квартиры, признав безопасными все подъезды, кроме второго. Его сегодня должна обследовать комиссия.

Между квартирой, в которой произошёл взрыв, и соседней снесло стену

Между квартирой, в которой произошёл взрыв, и соседней снесло стену

При взрыве газа пострадал 18-летний ярославец.

— Он находится в больнице с ожогами второй степени. Его жизни ничего не угрожает, — рассказал начальник ГУ МЧС по Ярославской области Олег Бочаров.

Восстановить квартиру будет непросто

Восстановить квартиру будет непросто

Свою проверку начали следователи.

— Следователями и криминалистами регионального следственного управления СК России проводится детальный осмотр места происшествия, устанавливаются причины произошедшего, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Кристина Гузовская.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
1 дек 2019 в 11:39

Вот из - за какого то урода или уродки пострадал целый подъезд! Сажать на пожизненно таких! Жаль жильцов чьи квартиры пострадали, терпения Вам!

Гость
1 дек 2019 в 11:29

Это в квартире этой сумасшедшей? На коиорую жители жаловались?

Недовольный
1 дек 2019 в 11:21

Причины - в бедности населения, которое в подавляющем случае не имеет денег на своевременный ремонт и замену газового оборудования. Причины в безработице- чаще скрытой, причины в неуверенности в завтрашнем дне.В таких условиях и случаются такие происшествия- будь-то из-за аварии или умышленно каким-то жильцом или из-за небрежного отношения . Люди устали жить в среде когда из ежедневно окружает ложь, беззаконие и коррупция.