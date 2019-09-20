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В Ярославле на пешеходном переходе сбили 6-летнего мальчика

Ребёнок плакал от боли

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ДТП случилось около 19:10. Очевидцы сообщают, что ребёнок плакал. Шёл он с родителями или один — неизвестно&nbsp;

ДТП случилось около 19:10. Очевидцы сообщают, что ребёнок плакал. Шёл он с родителями или один — неизвестно 

Вчера вечером на улице Панина на пешеходном переходе у гипермаркета «Лента» сбили 6-летнего мальчика. Ребёнок шёл по регулируемому переходу. Водитель «Нивы», 46-летняя женщина, не заметила маленького пешехода. Шёл ребёнок на красный сигнал светофора или по правилам — предстоит выяснить сотрудникам полиции.

— В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

В соцсетях разгорелось бурное обсуждение. Ярославские водители размышляют, как женщина не смогла заметить ребёнка. Оттого, что ДТП, в которых страдают пешеходы, происходят довольно часто, автомобилисты предложили штрафовать нарушителей.

— Введите штраф в 500 тысяч, тогда начнут притормаживать перед «зеброй», — пишет Александр Серяков в группе первого ярославского автопортала.

Днём ранее на улице Чкалова иномарка сбила мужчину. А в начале недели под колёсами автобуса оказался молодой ярославец.

В начале месяца на Пятерке сбили 12-летнего мальчика. Ребёнок потерял сознание и впал в кому

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    20 сен 2019 в 12:14

    Мальчишка вырвался у мамы и побежал по пешеходнику на зеленый. водитель не успела увидеть его - выскочил из-за машины. но всё равно должна была снижать скорость перед пешеходником

    Иннокентий
    20 сен 2019 в 10:55

    Чколова это сильно.