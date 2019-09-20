В Ярославле на пешеходном переходе сбили 6-летнего мальчика

ДТП случилось около 19:10. Очевидцы сообщают, что ребёнок плакал. Шёл он с родителями или один — неизвестно

Вчера вечером на улице Панина на пешеходном переходе у гипермаркета «Лента» сбили 6-летнего мальчика. Ребёнок шёл по регулируемому переходу. Водитель «Нивы», 46-летняя женщина, не заметила маленького пешехода. Шёл ребёнок на красный сигнал светофора или по правилам — предстоит выяснить сотрудникам полиции.



— В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.



В соцсетях разгорелось бурное обсуждение. Ярославские водители размышляют, как женщина не смогла заметить ребёнка. Оттого, что ДТП, в которых страдают пешеходы, происходят довольно часто, автомобилисты предложили штрафовать нарушителей.

