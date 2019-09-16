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«Рюкзак торчал под задним колесом»: в Ярославле пазик сбил пешехода

Ярославца увезли на скорой

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ДТП случилось около восьми часов утра

Фото: yar-net.ru

Сегодняшний понедельник для кого-то начался не очень удачно. На Большой Октябрьской у торгового центра «Петровский пассаж» автобус сбил пешехода. В ГИБДД сообщают, что ярославец перебегал дорогу по пешеходному переходу. Скорее всего, на зелёный сигнал светофора. В этот момент на Большую Октябрьскую с перекрёстка заворачивал ПАЗ. Водитель не заметил торопившегося ярославца. Молодой человек получил серьезные травмы: его госпитализировали.

— Рюкзак под задним колесом торчал. На работе говорят, вроде парень шёл в наушниках. Понедельник не очень хорошо начинается, — сообщил проезжающий мимо ДТП ярославец Кирилл Белов. 

Позже врачи назовут диагноз пострадавшего ярославца, а в Сети появится видео произошедшего.

В Брагино на прошлой неделе на пешеходном переходе сбили 16-летнюю девушку. Момент попал на камеру видеорегистратора.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Гость
    16 сен 2019 в 10:24

    Нужен закон чтоб при не пропуске пешехода лишали прав водителя на три года. В России слишком много неадекватных за рулем, забывших что автомобиль это средство повышенной опасности. Только наказанием можно привить культуру вождения. Так же необходимо снизить скорость в городе до 30-40 км., без порога превышения скорости, с лишением прав в случае превышения. Так же лишать прав за проезд на красный. Принятие этих правил позволит сократить ДТП в разы.

    Вальдемар
    16 сен 2019 в 10:36

    Был как то в Китае. Правил никто не соблюдает, едут как хотят, идут как хотят, сигналят всем и вся... но ни одной аварии за месяц моего пребывания там не видел.