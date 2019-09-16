«Рюкзак торчал под задним колесом»: в Ярославле пазик сбил пешехода

ДТП случилось около восьми часов утра
Фото: yar-net.ru
Сегодняшний понедельник для кого-то начался не очень удачно. На Большой Октябрьской у торгового центра «Петровский пассаж» автобус сбил пешехода. В ГИБДД сообщают, что ярославец перебегал дорогу по пешеходному переходу. Скорее всего, на зелёный сигнал светофора. В этот момент на Большую Октябрьскую с перекрёстка заворачивал ПАЗ. Водитель не заметил торопившегося ярославца. Молодой человек получил серьезные травмы: его госпитализировали.
— Рюкзак под задним колесом торчал. На работе говорят, вроде парень шёл в наушниках. Понедельник не очень хорошо начинается, — сообщил проезжающий мимо ДТП ярославец Кирилл Белов.
Позже врачи назовут диагноз пострадавшего ярославца, а в Сети появится видео произошедшего.
В Брагино на прошлой неделе на пешеходном переходе сбили 16-летнюю девушку. Момент попал на камеру видеорегистратора.