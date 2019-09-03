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Чей ребёнок? В Ярославле машина сбила мальчика — ищут родителей

Подросток без сознания

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Срочно ищем родителей мальчика!

Фото: «Ярославль LIVE»

Сегодня в Ярославле — на пересечении улиц Чехова и Чкалова — автомобиль сбил подростка.

— Телефон разбит, связаться не можем ни с кем, может, кто узнает. Состояние крайне тяжелое, сказала реанимация, — пишут в паблике «Ярославль LIVE».

Водитель с места не скрылся. По предварительным данным, он был трезв.

— На месте работает следственно-оперативная группа, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Мальчиком сейчас занимаются врачи, но никто не может выяснить, как связаться с его родителями. Если вы узнали ребенка, знаете его маму и папу — свяжитесь с редакцией! Можно позвонить по телефону 8 910 662–17–73 или написать нам в личку во «ВКонтакте».

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    3 сен 2019 в 18:55

    А симку из разбитого телефона в другой телефон вставить не пробовали?

    Михаил
    3 сен 2019 в 19:12

    Пароли можно сбросить через инженерное меню