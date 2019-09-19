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В Ярославле на Чкалова иномарка сбила мужчину

Пешехода с травмами госпитализировали

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Ярославца увезли на скорой 

Фото: Александра Савельева 

Вчера вечером на Пятерке иномарка сбила пешехода. Примерно в 17:40 на одном из перекрёстков улицы Чкалова «Фольксваген» наехал на 60-летнего мужчину. Пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент иномарка, за рулем которой находился 45-летний мужчина, поворачивала в сторону перехода.

— В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

В понедельник на перекрестке в центре Ярославля пазик сбил молодого пешехода. Удар был таким, что рюкзак ярославца на несколько метров отлетел под чью-то машину.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Гость
    19 сен 2019 в 12:08

    за переход в неположенном месте пешеходу нужно давать срок в колонии..тогда и заживём...

    den
    19 сен 2019 в 13:07

    сажать пора тех, кто отвечает за безопасность движения в городе - деятелей из мэрии и гибдд, которые ничего не могут сделать для повышения безопасности.. почти каждый день кого-то сбивают в городе, почти каждый день кто-то куда-то врезается.. это говорит о полной импотенции властей города и ответственных служб в вопросе организации безопасного движения. господа из мэрии и гибдд, изучите мировой опыт, наконец, пригласите специалистов и сделайте город безопасным.. иначе зачем вы вообще нужны?

    Гость
    19 сен 2019 в 12:06

    За наезд на пешехода на переходе нужно давать от пяти лет, тогда нормально будет.