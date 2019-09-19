В Ярославле на Чкалова иномарка сбила мужчину

Вчера вечером на Пятерке иномарка сбила пешехода. Примерно в 17:40 на одном из перекрёстков улицы Чкалова «Фольксваген» наехал на 60-летнего мужчину. Пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент иномарка, за рулем которой находился 45-летний мужчина, поворачивала в сторону перехода.



— В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.



В понедельник на перекрестке в центре Ярославля пазик сбил молодого пешехода. Удар был таким, что рюкзак ярославца на несколько метров отлетел под чью-то машину.