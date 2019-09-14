«Мы в себя не можем прийти»: в смертельной аварии с автобусом погибла 22-летняя ярославна

Эта ужасная авария унесла жизнь ещё одного человека. Даше Волковой было всего 22 года. Девушка только закончила университет и начала работать в детском саду в Ярославле. Родные и знакомые не могли связаться с девушкой с самого утра: в списках погибших Даши почему-то не было.



— Мы в себя не можем прийти. Она только начала работать. Месяц не отработала... Мне трудно писать. Я плачу. Сижу на успокоительных, — говорит Ольга Крошухина.



В субботу вечером в больнице Ярославля скончалась ещё одна пассажирка. Число погибших выросло до восьми человек.