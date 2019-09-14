«Мы в себя не можем прийти»: в смертельной аварии с автобусом погибла 22-летняя ярославна

Редакция соболезнует близким Дарьи Волковой...
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области, Дарья Волкова/Vk.com
Эта ужасная авария унесла жизнь ещё одного человека. Даше Волковой было всего 22 года. Девушка только закончила университет и начала работать в детском саду в Ярославле. Родные и знакомые не могли связаться с девушкой с самого утра: в списках погибших Даши почему-то не было.
— Мы в себя не можем прийти. Она только начала работать. Месяц не отработала... Мне трудно писать. Я плачу. Сижу на успокоительных, — говорит Ольга Крошухина.
В субботу вечером в больнице Ярославля скончалась ещё одна пассажирка. Число погибших выросло до восьми человек.
Губернатор Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной помощи родственникам погибших и тем, кто пострадал в ДТП с автобусом в Ярославской области. Авария случилась сегодня, 14 сентября, в 10:45, в Гаврилов-Ямском районе. На месте погибли 7 человек (в том числе оба водителя), 28 пострадали. Среди пострадавших — 7-летний ребёнок. Дело взял под контроль центральный аппарат СК.