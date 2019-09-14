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ДТП с 7 погибшими
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«Мы в себя не можем прийти»: в смертельной аварии с автобусом погибла 22-летняя ярославна

Новые подробности страшного ДТП в Гаврилов-Ямском районе

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Редакция соболезнует близким Дарьи Волковой... 

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области, Дарья Волкова/Vk.com

Эта ужасная авария унесла жизнь ещё одного человека. Даше Волковой было всего 22 года. Девушка только закончила университет и начала работать в детском саду в Ярославле. Родные и знакомые не могли связаться с девушкой с самого утра: в списках погибших Даши почему-то не было.

— Мы в себя не можем прийти. Она только начала работать. Месяц не отработала... Мне трудно писать. Я плачу. Сижу на успокоительных, — говорит Ольга Крошухина.

В субботу вечером в больнице Ярославля скончалась ещё одна пассажирка. Число погибших выросло до восьми человек. 

Губернатор Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной помощи родственникам погибших и тем, кто пострадал в ДТП с автобусом в Ярославской области. Авария случилась сегодня, 14 сентября, в 10:45, в Гаврилов-Ямском районе. На месте погибли 7 человек (в том числе оба водителя), 28 пострадали. Среди пострадавших — 7-летний ребёнок. Дело взял под контроль центральный аппарат СК.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    юрий
    14 сен 2019 в 22:40

    когда таких уродов будут сажать если они выживают ?