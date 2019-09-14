Семьям погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области выплатят по миллиону рублей

Решение о выделении помощи принял губернатор Дмитрий Миронов
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области, Александра Савельева
Губернатор Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной помощи родственникам погибших и тем, кто пострадал в ДТП с автобусом в Ярославской области.
Деньги выделят из резервного фонда Правительства области.
— Родственники погибших смогут получить по миллиону рублей. Пострадавшие — по сто тысяч, — написал в своих социальных сетях глава региона. — Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь. Важно, чтобы в беде люди чувствовали поддержку окружающих.
В регионе развёрнут оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим, которым руководит Миронов.
Авария случилась сегодня, 14 сентября, в 10:45, в Гаврилов-Ямском районе. Автобус с пассажирам лоб в лоб столкнулся с фурой. Погибли 7 человек (в том числе оба водителя), 28 пострадали. Среди пострадавших — 7-летний ребёнок. Дело взял под контроль центральный аппарат СК.
Вся оперативная информация о ДТП — в нашей хронике.