Семьям погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области выплатят по миллиону рублей

Губернатор Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной помощи родственникам погибших и тем, кто пострадал в ДТП с автобусом в Ярославской области.

Деньги выделят из резервного фонда Правительства области.



— Родственники погибших смогут получить по миллиону рублей. Пострадавшие — по сто тысяч, — написал в своих социальных сетях глава региона. — Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь. Важно, чтобы в беде люди чувствовали поддержку окружающих.

