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ДТП с 7 погибшими
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Число жертв ДТП с автобусом выросло до восьми. В больнице Ярославля скончалась ещё одна пассажирка

Информация о погибшей женщине

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Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Количество погибших в ДТП в Гаврилов-Ямском районе увеличилось до восьми человек. К сожалению, в Областной больнице Ярославля от тяжелейших травм скончалась 71-летняя пенсионерка.

— Была операция, она длилась несколько часов, но, к сожалению, организм не выдержал, — сообщает источник 76.ru.

Ранее был опубликован список пострадавших в ДТП. Единственная женщина, подходящая под этот возраст — Валентина Дюдюкина. Редакция соболезнует близким погибшей бабушки.

Губернатор Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной помощи родственникам погибших и тем, кто пострадал в ДТП с автобусом в Ярославской области. Авария случилась сегодня, 14 сентября, в 10:45, в Гаврилов-Ямском районе. На месте погибли 7 человек (в том числе оба водителя), 28 пострадали. Среди пострадавших — 7-летний ребёнок. Дело взял под контроль центральный аппарат СК.

Вся оперативная информация о ДТП — в нашей хронике.

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