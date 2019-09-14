Число жертв ДТП с автобусом выросло до восьми. В больнице Ярославля скончалась ещё одна пассажирка

Количество погибших в ДТП в Гаврилов-Ямском районе увеличилось до восьми человек. К сожалению, в Областной больнице Ярославля от тяжелейших травм скончалась 71-летняя пенсионерка.



— Была операция, она длилась несколько часов, но, к сожалению, организм не выдержал, — сообщает источник 76.ru.



Ранее был опубликован список пострадавших в ДТП. Единственная женщина, подходящая под этот возраст — Валентина Дюдюкина. Редакция соболезнует близким погибшей бабушки.

Губернатор Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной помощи родственникам погибших и тем, кто пострадал в ДТП с автобусом в Ярославской области. Авария случилась сегодня, 14 сентября, в 10:45, в Гаврилов-Ямском районе. На месте погибли 7 человек (в том числе оба водителя), 28 пострадали. Среди пострадавших — 7-летний ребёнок. Дело взял под контроль центральный аппарат СК.

