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Всех вывели на улицу: в Ярославле полиция выясняет детали сообщения о возможном взрыве в школе

В МВД рассказали об итогах проверки здания учебного заведения

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Людей вывели на улицу вечером, когда детей уже не было в здании

Фото: Школа № 18 / Vk.com

Вчера вечером в Ярославле из школы № 18 эвакуировали людей. Произошло это около 19 часов, когда уроки уже закончились и детей в здании не было. В учебном заведении находилось несколько сотрудников и родителей школьников.

Сотрудники школы увидели в интернете сообщение, в котором говорилось, что кто-то «не хотел бы, чтобы школа взорвалась». Они попросили всех выйти на улицу и вызвали полицию.

— Специалисты обследовали здание, никаких опасных предметов там не обнаружили, — сообщили в отделе информации и общественных связей управления МВД России по Ярославской области. — Сейчас проводится проверка, выясняются все подробности произошедшего.

Из другой ярославской школы на днях эвакуировали всех детей и педагогов из-за пожара. Там сгорели вещи учеников.

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