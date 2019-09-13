Всех вывели на улицу: в Ярославле полиция выясняет детали сообщения о возможном взрыве в школе

Вчера вечером в Ярославле из школы № 18 эвакуировали людей. Произошло это около 19 часов, когда уроки уже закончились и детей в здании не было. В учебном заведении находилось несколько сотрудников и родителей школьников.



Сотрудники школы увидели в интернете сообщение, в котором говорилось, что кто-то «не хотел бы, чтобы школа взорвалась». Они попросили всех выйти на улицу и вызвали полицию.



— Специалисты обследовали здание, никаких опасных предметов там не обнаружили, — сообщили в отделе информации и общественных связей управления МВД России по Ярославской области. — Сейчас проводится проверка, выясняются все подробности произошедшего.

