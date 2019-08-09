«Даже чаю не может налить»: как живёт девушка, которой в квест-комнате выбило глаз петардой

— Нам сказали, что надо найти выход. Мы и нашли. Нужно было отыскать ручку от окна. Мы думали, что в окно вылезти надо, это и есть выход. Нас не предупредили, что не нужно этого делать и что в конце квеста будут пускать фейерверк. Я почти последняя к окну подошла, хотела вылезти... Снаряд мне прямо в глаз прилетел ... — вспоминает тот вечер девушка.

— Салют был установлен на улице. По сценарию, квест должен был закончиться фейерверком. Мы не предупреждали об этом, это должен был быть сюрприз. Никто не мог предположить, что дети полезут в окно. У нас по правилам необходимо переодевать обувь, одежду, как правило, тоже приносят сменную и достаточно лёгкую. Эти ребята тоже были одеты легко. Почему они полезли на улицу в мороз, непонятно, — рассказала тогда один из организаторов квеста Алёна. Уверяла, что кричала подросткам, чтобы не лезли в окно , но они не услышали.

Что там случилось на самом деле, ещё предстоит разобраться, но девушка осталась без глаза — его удалили и поставили протез. После этого посыпались беды. Сначала Ане не хотели давать инвалидность. Мама подняла на уши всех — журналистов, депутатов. Инвалидность всё-таки назначили. Пока, говорит, на год.

Рухнули сразу и все планы на карьеру. Аня учится в колледже на юриста и планировала поступать в академию МВД. Теперь об этом, видимо, придётся забыть…



— От учебы она не отказалась, академический отпуск брать не стала. Но ей сейчас даже самые элементарные вещи делать трудно, — говорит мама девушки Светлана в интервью нашим коллегам из издания «Рыбинский дневник. День за днём!». — Чаю даже налить не может — координация нарушена. Говорит: «Я вижу теперь всё не в 3D, а в плоскости» .

