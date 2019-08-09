«Даже чаю не может налить»: как живёт девушка, которой в квест-комнате выбило глаз петардой

Один глаз пришлось удалить, теперь на его месте протез
Фото: Аня Васюкова / Vk.com
Жизнь Ани Васюковой из Рыбинска изменилась навсегда после похода с друзьями в квест-комнату. Девушке выбило глаз петардой.
Все вначале шло как обычно. Ходили разгадывали задания. Одно оказалось слишком опасным.
— Нам сказали, что надо найти выход. Мы и нашли. Нужно было отыскать ручку от окна. Мы думали, что в окно вылезти надо, это и есть выход. Нас не предупредили, что не нужно этого делать и что в конце квеста будут пускать фейерверк. Я почти последняя к окну подошла, хотела вылезти... Снаряд мне прямо в глаз прилетел... — вспоминает тот вечер девушка.
— Салют был установлен на улице. По сценарию, квест должен был закончиться фейерверком. Мы не предупреждали об этом, это должен был быть сюрприз. Никто не мог предположить, что дети полезут в окно. У нас по правилам необходимо переодевать обувь, одежду, как правило, тоже приносят сменную и достаточно лёгкую. Эти ребята тоже были одеты легко. Почему они полезли на улицу в мороз, непонятно, — рассказала тогда один из организаторов квеста Алёна. Уверяла, что кричала подросткам, чтобы не лезли в окно, но они не услышали.
Как живёт девушка, которой петардой выбило глаз
Что там случилось на самом деле, ещё предстоит разобраться, но девушка осталась без глаза — его удалили и поставили протез. После этого посыпались беды. Сначала Ане не хотели давать инвалидность. Мама подняла на уши всех — журналистов, депутатов. Инвалидность всё-таки назначили. Пока, говорит, на год.
Рухнули сразу и все планы на карьеру. Аня учится в колледже на юриста и планировала поступать в академию МВД. Теперь об этом, видимо, придётся забыть…
— От учебы она не отказалась, академический отпуск брать не стала. Но ей сейчас даже самые элементарные вещи делать трудно, — говорит мама девушки Светлана в интервью нашим коллегам из издания «Рыбинский дневник. День за днём!». — Чаю даже налить не может — координация нарушена. Говорит: «Я вижу теперь всё не в 3D, а в плоскости» .
В четверг в Рыбинске было заседание — владельцу квеста продлили срок задержания. В ближайшие дни будут избирать меру пресечения. На эти суды ходит и пострадавшая девушка.
— Эмоционально ей плохо. После суда у нее температура на нервной почве — 40,1, — говорит мама. И вздыхает — со стороны владельца квеста раскаяния, похоже, нет.
— Адвокат его говорила, что его задерживать нельзя, у него трое детей, а глаза у нас выбивают постоянно, и ничего страшного. Отвратительные ощущения. Виноватым себя не считает, стоит с наглым лицом.
Теперь семья тратит большие для себя деньги — один-два раза в месяц приходится ездить к докторам в Москву.