Медики ответили, почему школьнице из Рыбинска, которой выбило глаз петардой, отказали в инвалидности

17-летней Ане из Рыбинска, которой в январе выбило глаз петардой в одной из квест-комнат города, отказали в инвалидности.



— Мне сказали, что существует закон, по которому они следуют, но только у меня довольно много знакомых, у которых один глаз, и он видит на 100%, а второй удалён. И у них у всех есть инвалидность, — говорит девушка.



Вчера Аня получила результат бюро медико-социальной экспертизы: «Инвалидность не установлена». Девушка категорически не согласна с таким ответом: в мае ей удалили правый глаз и поставили протез. Левый глаз с единицы упал до минус трёх диоптрий. Без очков девушка почти не видит.

