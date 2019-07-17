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Выбило глаз петардой
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Медики ответили, почему школьнице из Рыбинска, которой выбило глаз петардой, отказали в инвалидности

Девушка намерена обжаловать результат бюро медико-социальной экспертизы

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Компенсацию от квест-комнаты Аня не получила 

Фото: Vk.com

17-летней Ане из Рыбинска, которой в январе выбило глаз петардой в одной из квест-комнат города, отказали в инвалидности.

— Мне сказали, что существует закон, по которому они следуют, но только у меня довольно много знакомых, у которых один глаз, и он видит на 100%, а второй удалён. И у них у всех есть инвалидность, — говорит девушка.

Вчера Аня получила результат бюро медико-социальной экспертизы: «Инвалидность не установлена». Девушка категорически не согласна с таким ответом: в мае ей удалили правый глаз и поставили протез. Левый глаз с единицы упал до минус трёх диоптрий. Без очков девушка почти не видит.

Мы позвонили в бюро. Нам ответили, почему Ане отказали в инвалидности:

Девушка уже написала заявление по обжалованию результата экспертизы

Девушка уже написала заявление по обжалованию результата экспертизы

— Есть порядок и критерии, по которым гражданину устанавливается инвалидность. Степень нарушения функции зрительного анализатора оценивается по состоянию функции лучше видящего (или единственного) глаза с оптимальной коррекцией. Если имеют место нарушения функции единственного глаза, и они оцениваются как незначительные в соответствии с действующими критериями, то такие нарушения не дают оснований для установления инвалидности, что и имеет место в данном экспертном случае, — рассказала исполняющая обязанности руководителя ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области» Минтруда России Ирина Коломкина.

Напомним, петарда попала Ане в глаз сразу после несчастного случая в квест-комнате.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Авдей
17 июл 2019 в 15:48

То есть, она может работать водителем, управлять точной техникой, например экскаватором, а так же работать хирургом? Может спокойно определить расстояние до предметов? Думаю ей стоит работать в больнице и лечить детей членов комиссии.

17 июл 2019 в 15:36

У 17 летней девушки, много одноглазых знакомых?

Авдей
17 июл 2019 в 15:52

Знающие люди говорят, что они денег хотят. И схема у них новая появилась. По больницам ходят, предлагают услуги, кто отказывается, отправляют по инстанциям, а в итоге вот это все.