Медики ответили, почему школьнице из Рыбинска, которой выбило глаз петардой, отказали в инвалидности

Компенсацию от квест-комнаты Аня не получила
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17-летней Ане из Рыбинска, которой в январе выбило глаз петардой в одной из квест-комнат города, отказали в инвалидности.
— Мне сказали, что существует закон, по которому они следуют, но только у меня довольно много знакомых, у которых один глаз, и он видит на 100%, а второй удалён. И у них у всех есть инвалидность, — говорит девушка.
Вчера Аня получила результат бюро медико-социальной экспертизы: «Инвалидность не установлена». Девушка категорически не согласна с таким ответом: в мае ей удалили правый глаз и поставили протез. Левый глаз с единицы упал до минус трёх диоптрий. Без очков девушка почти не видит.
Мы позвонили в бюро. Нам ответили, почему Ане отказали в инвалидности:
— Есть порядок и критерии, по которым гражданину устанавливается инвалидность. Степень нарушения функции зрительного анализатора оценивается по состоянию функции лучше видящего (или единственного) глаза с оптимальной коррекцией. Если имеют место нарушения функции единственного глаза, и они оцениваются как незначительные в соответствии с действующими критериями, то такие нарушения не дают оснований для установления инвалидности, что и имеет место в данном экспертном случае, — рассказала исполняющая обязанности руководителя ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области» Минтруда России Ирина Коломкина.
Напомним, петарда попала Ане в глаз сразу после несчастного случая в квест-комнате.