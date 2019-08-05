В Рыбинске 17-летней девушке выбило глаз петардой: СК просит помощи в расследовании уголовного дела

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело, где в одной из квест-комнат Рыбинска школьнице выбило глаз петардой. Напомним, происшествие случилось в начале года. 17-летняя Аня вместе с друзьями проходила квест. После его прохождения на улице начался салют. Девушка вместе с друзьями нашла ключ, который открывал окно в комнате. Подростков не предупредили, что из окна вылезать не надо. В этот момент петарда попала Ане в глаз.

— Для установления дополнительных обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, просим всех граждан, которые с осени 2017 года по январь 2019 года принимали участие в игровых мероприятиях, проводимых в квест-комнате «Воскрешение-лабиринт», обратиться в следственный отдел по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области по телефону (4855) 28-12-81, сообщив свои контактные данные в целях дальнейшего взаимодействия, — сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

