В Рыбинске 17-летней девушке выбило глаз петардой: СК просит помощи в расследовании уголовного дела

ЧП случилось 16 января
Фото: СУ СКР по Ярославской области, Vk.com
Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело, где в одной из квест-комнат Рыбинска школьнице выбило глаз петардой. Напомним, происшествие случилось в начале года. 17-летняя Аня вместе с друзьями проходила квест. После его прохождения на улице начался салют. Девушка вместе с друзьями нашла ключ, который открывал окно в комнате. Подростков не предупредили, что из окна вылезать не надо. В этот момент петарда попала Ане в глаз.
— Для установления дополнительных обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, просим всех граждан, которые с осени 2017 года по январь 2019 года принимали участие в игровых мероприятиях, проводимых в квест-комнате «Воскрешение-лабиринт», обратиться в следственный отдел по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области по телефону (4855) 28-12-81, сообщив свои контактные данные в целях дальнейшего взаимодействия, — сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.
Ане поставили протез. Сейчас девушка ходит в очках, потому что без них она почти ничего не видит. Глаз, который удалось сохранить, видит на минус три диоптрии. До этого происшествия у Ани было идеальное зрение. Девушка надеялась, что ей поставят инвалидность, но медики ей отказали и объяснили почему.