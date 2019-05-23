Ярославские чиновники сравнили плату за детские площадки с пирожками

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Администрация требует с жителей платить за содержание детских горок и качелей
Такое решение не устраивает многих жителей
В Ярославле чиновники признали детские площадки общедомовым имуществом. Ярославцы обязаны содержать детские городки за свой счёт. Тариф составляет 26 копеек с квадратного метра.
— Так, с двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров собственник заплатит всего пятнадцать рублей шестьдесят копеек в месяц. Это примерная стоимость пирожка, — сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.
Также в мэрии рассказали, что детские площадки будут демонтированы, если жильцы не дадут согласие на их обслуживание. Демонтированные детские городки установят в тех дворах, откуда подадут заявки.
— На данный момент мы продолжаем получать согласие от собственников на обслуживание детских комплексов. Уже насчитывается порядка 40 протоколов, где большинством голосов собственники жилья приняли положительное решение, — рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.
Напомним, скандал по этой теме был в Ярославле ещё два года назад при Владимире Слепцове. Тогда мэрия предложила перекинуть ответственность за состояние городков с администрации на самих жителей и собирать по 26 копеек с квадратного метра собственности. Казалось бы, скандал разрешился, когда в июне 2017 года мэр на заседании муниципалитета отказался от этой идеи. Но позже, в октябре, подписал постановление о том, чтобы детские городки во дворах содержали сами ярославцы.
Ну вот вам и забота о молодом поколениии -типа -решаем вместе -перед выборами мы вам забесплатно поставим -а дальше мы с вас сдерём, сначала пирожками покормим за3 рубля, ну а потом уж последнее отберём... вот только площадок которые власть поставила и содержала -раз два и обчёлся -большинство либо с советски времён либо сами жильцы поставили... так что засуньте свои пирожки - знаете куда... А своё не отдадим