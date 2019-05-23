Ярославские чиновники сравнили плату за детские площадки с пирожками

гость 23 мая 2019 в 19:51

Ну вот вам и забота о молодом поколениии -типа -решаем вместе -перед выборами мы вам забесплатно поставим -а дальше мы с вас сдерём, сначала пирожками покормим за3 рубля, ну а потом уж последнее отберём... вот только площадок которые власть поставила и содержала -раз два и обчёлся -большинство либо с советски времён либо сами жильцы поставили... так что засуньте свои пирожки - знаете куда... А своё не отдадим