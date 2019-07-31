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Столб чёрного дыма за Волгой в Ярославле: что горит

Спасатели рассказали о пожаре

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Дым был виден с Волжской набережной

Фото: читатель 76.RU

Сегодня вечером ярославцы заметили столб чёрного дыма, поднимающийся со стороны Заволжского района. Видно его было даже с Волжской набережной.

— Такое ощущение, что горит что-то крупное — столб дыма очень большой, — рассказали очевидцы, сделавшие фото с набережной.

В МЧС рассказали о пожаре.

— Горело неэксплуатируемое здание. Это хозяйственное помещение, но большое по площади — 50 на 15 метров, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Огонь локализовывали около 40 минут. Пострадавших нет.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Найк
31 июл 2019 в 21:35

А может это дворец Менделя в Полесье полыхает.