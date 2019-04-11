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Легендарный ярославский рок-музыкант погиб под колёсами электропоезда в подмосковных Люберцах

Его друзья с трудом подбирают слова, рассказывая о трагедии

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Анатолий Шельпанов в 80-е годы был кумиром не только у ярославцев, но и у жителей других городов

Фото: «Отражение»

Трагедия случилась накануне в подмосковных Люберцах. Там на железнодорожных путях под колёса электропоезда попал музыкант легендарной ярославской рок-группы «Отражение» Анатолий Шельпанов. Мужчина погиб.

Друзья погибшего, рассказывая о случившемся, признаются, что им трудно подобрать слова, чтобы выразить свою скорбь.

— Вот так жестоко судьба распорядилась с человеком, — говорит друг погибшего Евгений Смирнов. — Толя, мы будем помнить тебя, пока живы. Спасибо тебе за то интересное, радостное время, которое ты нам подарил, ведя «Отражение» к профессиональной деятельности.

— Он прожил 60 лет, — добавляет Андрей Селевко. — Мечтал об альбомах, больших концертах, оставил после себя музыку. Скорбим.

Рок-группа «Отражение» была популярна в Ярославле в 80-е годы прошлого века. Позже Анатолий Шельпанов переехал в Москву и продолжил заниматься творчеством там. Но всё же самыми яркие годы в его карьере были именно в Ярославле. Музыканты «Отражения» со своими песнями и клипами были образцом для многих групп того времени.

В начале прошлого года в Ярославле умер ещё один любимый многими музыкант Анатолий Воротынцев. Саксофонист группы «Мамульки BEND» перед смертью находился на лечении в больнице, у него медики обнаружили злокачественную опухоль желудка.

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
11 апр 2019 в 19:37

Легендарная рок группа? Чем?