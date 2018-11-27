Испуганная собака укусила спасателя

В Ярославле из Которосли вытащили начавшую тонуть собаку. С псом — помесь ротвейлера и немецкой овчарки — вышел гулять хозяин из посёлка Творогово. Довольная прогулкой собака убежала от хозяина и выбежала на тонкий лёд, который не выдержал довольно крупное животное. Пёс цеплялся за кромку льда, пытаясь выбраться из воды, но лёд постоянно обламывался. А собака Умка теряла силы.

— Сначала спасатель в специальном костюме пополз к собаке, упал в воду. Выбравшись, он подполз к собаке с другой стороны, но бедняга, находясь в шоке, укусила спасателя, правда, не сильно, — рассказали в Центре гражданской защиты. Спасателей вызвал хозяин. — Затем были попытки подать собаке большую ветку, но она не хотела ухватиться за нее, видимо, обессилела.

Спасателям всё же удалось ухватить пса за лапу, с помощью верёвки спасателя с собакой вытянули на берег. Умка с трудом держалась на ногах, но искала хозяина, от которого убежала.