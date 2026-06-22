Сразу несколько землетрясений произошло на Черном море

Подземные толчки могут повториться Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Чёрном море зафиксировали серию из семи землетрясений, два из которых почувствовали жители Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что, по словам специалистов, регулярная сейсмическая активность в регионе — это нормальное явление. При этом не исключается вероятность повторных толчков.

«По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня утром в Чёрном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками: в 06:14 — магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя — порядка 26 км); в 08:48 — магнитудой 4,4 (30 км от города). Не исключена вероятность повторных толчков. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По данным спасательной службы Севастополя, в городе нет повреждений объектов инфраструктуры.