НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

зап.

 751мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,44
EUR 84,17
Перекроют дорогу
История валяной фабрики
Кому доверить бизнесс-процессы
Стала инвалидом после ДТП в такси
Где в Ярославле жить хорошо?
ЧП на Волге
Причина пожара на полигоне
Отменили два троллейбуса
Очереди на заправках
Происшествия Сразу несколько землетрясений произошло на Черном море

Сразу несколько землетрясений произошло на Черном море

Местных жителей призвали к осторожности

161
Подземные толчки могут повториться | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПодземные толчки могут повториться | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Подземные толчки могут повториться

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Чёрном море зафиксировали серию из семи землетрясений, два из которых почувствовали жители Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что, по словам специалистов, регулярная сейсмическая активность в регионе — это нормальное явление. При этом не исключается вероятность повторных толчков.

«По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня утром в Чёрном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками: в 06:14 — магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя — порядка 26 км); в 08:48 — магнитудой 4,4 (30 км от города). Не исключена вероятность повторных толчков. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По данным спасательной службы Севастополя, в городе нет повреждений объектов инфраструктуры.

Днем 3 марта жители Центрального района Сочи ощутили подземные толчки. В квартирах дребезжали стёкла, мебель, а на улицах раскачивались деревья. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,4. Очаг находился в 27 километрах от Сочи и примерно в 185 километрах от Краснодара. Первый толчок произошел в 15:09 (мск), а второй — в 15:10 (мск).

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Море Отдых Землетрясение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Рекомендуем