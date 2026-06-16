Летчиков доставали из Ангары. Всё, что известно о крушении военного самолета Ту-22М3 в Иркутской области

Летчиков доставали из Ангары. Всё, что известно о крушении военного самолета Ту-22М3 в Боханском районе Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU

Бомбардировщик Ту-22М3 упал в Боханском районе недалеко от села Каменка вечером 15 июня. Эта катастрофа стала уже третьей в регионе с участием военных самолетов за последние полтора года. Редакция IRCITY.RU собрала всё, что известно о случившемся к этому часу.

Заметили парашюты в небе

Сообщение о крушении самолета во время захода на посадку появилось в 21:32 в официальном канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в Max. Глава региона отметил, что экипаж успел катапультироваться, летчики выжили, их обнаружили местные жители. Кроме того, жертв и разрушений на земле также удалось избежать.

— С экипажем уже работают медики, при необходимости людей готовы эвакуировать в областной центр. К месту происшествия выехали оперативные службы, — отмечал глава региона.

Позднее стало известно, что всех четверых членов экипажа доставили в больницу, где они прошли обследование. По данным Кобзева, состояние троих человек оценивалось как легкой степени тяжести, а еще у одного — среднетяжелое.

По данным Минобороны России, военный бомбардировщик Ту-22М3 был в небе в рамках учебно-тренировочного полета, поэтому у него на борту не было боекомплекта.

Незадолго до официальных сообщений о падении бомбардировщика в Сети появилось несколько видео, на которых, предположительно, запечатлен момент катастрофы. На записях видно, как самолет ненадолго зависает в воздухе, потом падает, а затем в небе появляется столб черного дыма.

По предварительным данным, причиной падения Ту-22М3 мог стать отказ двигателей. Об этом сообщил Игорь Кобзев. Он же в своем канале в Max показал кадры с места падения, которые сняли очевидцы.

Мэр Свирска Владимир Орноев рассказал IRCITY.RU, что первыми на помощь экипажу разбившегося самолета пришли жители Свирска и Боханского района. Среди тех, кто первым заметил катастрофу, оказались команды двух теплоходов — «Рудногорский» и «Тайфун». Внимание людей на борту привлек низколетящий самолет, а еще — парашюты в небе.

Двух членов экипажа бомбардировщика вылавливали из Ангары. Им на помощь как раз и пришла команда теплохода «Рудногорский». Капитан, помощник капитана и двое бортмехаников спустили на воду маленькую лодку, а затем с ее помощью подняли летчиков на борт судна.

Теплоход «Тайфун» помогал переправить двух других членов экипажа упавшего самолета через Ангару. Они приземлились на территории Боханского района, где их заметили местные жители. Медики оказали пострадавшим первую помощь, а затем их на теплоходе перевезли в Свирск.

Уже из Свирска всех четверых пострадавших доставили в Черемховскую больницу.

По словам Владимира Орноева, всех местных жителей, кто оказывал экипажу первую помощь, планируют наградить. Сейчас начальник порта, где они работают, готовит на них обширные справки, которые необходимы для представления к награде.

«И на старуху бывает проруха»

В первые часы после того, как стало известно о катастрофе, редакция IRCITY.RU пообщалась с авиаэкспертами, чтобы узнать, что они думают о случившемся. Тем более что за последние 1,5 года это уже третье крушение военного самолета в Иркутской области.

Как сообщил эксперт в области авиации, главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров, бомбардировщик Ту-22М3 — долгожитель среди подобных машин. Это глубоко модернизированная версия советского базового самолета Ту-22, и она соответствует всем современным стандартам.

— Что касается такой серьезной стратегической авиации, бомбардировщики, ракетоносцы — они вообще долгожители. Даже если взять историю вокруг Персидского залива, то показательно, что американцы используют самолет Б-52, который разработан после Второй мировой войны. Причем его не модернизируют, новые не строят, а старые используют для нанесения ударов по Ирану, — сказал Роман Гусаров.

У модернизированного Ту-22М3 — новый двигатель, улучшенная система управления, электроника и новое вооружение. Именно поэтому возраст вряд ли мог стать косвенной причиной авиакатастрофы.

— Очевидной связи между разными авиаинцидентами нет. Каждый случай индивидуальный. Возможно, в Иркутской области так совпало, что именно эти самолеты терпят бедствие, — добавил Гусаров.

Поскольку экипаж решил катапультироваться, летчики, по мнению собеседника, потеряли все возможности управлять самолетом. Однако точные причины крушения военных бортов общественности вряд ли удастся узнать.

Другой эксперт — заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов — отметил, что летом интенсивность летной работы возрастает в разы, и это может стать косвенной причиной авиакатастроф.

— Хотим мы или нет, но недостатки какие-то в организации полетов бывают. Они, как правило, незаметные, мелочные, но это всё накапливается. В том числе и усталость. Работа меняется, становится напряженней. И не каждый человек справляется с этим напряжением адекватно, — считает Владимир Попов.

По его словам, особенно это касается инженерно-технического состава, который за полтора-два часа раньше летного состава выезжает на аэродром и позже уезжает — нужно технику подготовить, заправить, проверить, что-то скорректировать. При этом есть дефицит кадров.

— Каждому в душу не влезешь. Есть самодисциплина, внутренний стержень. И кто знает, где и когда он может сломаться. Отказы техники случаются, появляются нюансы. Какая-то лампочка моргнула лишний раз. Какой-то датчик вибрации турбины показал не то немножечко. Какую-то температуру двигателя на выхлопе. Вот это «чуть-чуть» налипает как снежный ком. И внештатные ситуации переходят в аварийные, а аварийная перерастает в катастрофическую, — добавил генерал-майор.

При этом сам Ту-22М3 Попов назвал хорошим и надежным по нормативам военно-воздушных сил.

— При этом мы его много модернизируем, что тоже показатель. Значит он ремонтопригодный, а все нюансы знакомы. Но и случается всякое. И на старуху бывает проруха, — уверен Владимир Попов.

Напомним, это не первая авиакатастрофа Ту-22МЗ в Иркутской области за последние годы. В апреле 2025 года бомбардировщик рухнул неподалеку от села Буреть в Усольском районе. Экипаж успел катапультироваться, однако один из летчиков погиб. Катастрофа оставила без света более 200 домов. Мы показывали, что происходит на месте падения самолета, и собрали рассказы местных жителей о нем.