На Филиппинах произошло мощное землетрясение: есть погибшие, объявлена угроза цунами — кадры

Несколько зданий обрушились Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

У побережья острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1. Институт вулканологии и сейсмологии островного государства (EMSC) объявил угрозу цунами.

Всё случилось в 51 км от города Хенераль-Сантос, население которого составляет 679 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В результате чего по меньшей мере погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщил телеканал ABS-CBN News. Также пострадала инфраструктура, обрушились несколько зданий.

Вместе с этим на островном государстве объявили угрозу цунами. Высота волн может быть выше нормы на 1 м, уточнили в Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS).

«Согласно местной базе данных сценариев цунами, ожидается, что высота волн превысит нормальный уровень прилива более чем на 1 м и может быть еще выше в закрытых заливах и проливах», — говорится в сообщении.

Местные жители были в панике Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Разрушение здания, момент мощного землетрясения в городе Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Толчки были очень сильными Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Многие люди выбежали на улицы Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Полностью разрушен супермаркет Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Обновлено 7:42 (мск): Число погибших в результате землетрясения возросло до трех, сообщила Национальная полиция Филиппин.