НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 755мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,47
EUR 85,56
ДТП с автобусом. Онлайн
Перевернулся автобус с пассажирами
Где отдохнуть этим летом
Повредили роль-фонтан в центре
Как отметить свадьбу в Ярославле
Сбили двух пешеходов
Сбили БПЛА
Дома остались без газа
Где и когда пройдет «Пир на Волге»
Происшествия На Филиппинах произошло мощное землетрясение: есть погибшие, объявлена угроза цунами — кадры

На Филиппинах произошло мощное землетрясение: есть погибшие, объявлена угроза цунами — кадры

После этого зафиксировали 11 афтершоков

132
Несколько зданий обрушились | Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / TelegramНесколько зданий обрушились | Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Несколько зданий обрушились

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

У побережья острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1. Институт вулканологии и сейсмологии островного государства (EMSC) объявил угрозу цунами.

Всё случилось в 51 км от города Хенераль-Сантос, население которого составляет 679 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В результате чего по меньшей мере погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщил телеканал ABS-CBN News. Также пострадала инфраструктура, обрушились несколько зданий.

Кадры последствия землетрясения | Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / TelegramКадры последствия землетрясения | Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram
Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / TelegramИсточник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Вместе с этим на островном государстве объявили угрозу цунами. Высота волн может быть выше нормы на 1 м, уточнили в Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS).

«Согласно местной базе данных сценариев цунами, ожидается, что высота волн превысит нормальный уровень прилива более чем на 1 м и может быть еще выше в закрытых заливах и проливах», — говорится в сообщении.

Местные жители были в панике

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Разрушение здания, момент мощного землетрясения в городе

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Толчки были очень сильными

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Многие люди выбежали на улицы

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Полностью разрушен супермаркет

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Обновлено 7:42 (мск): Число погибших в результате землетрясения возросло до трех, сообщила Национальная полиция Филиппин.

Помимо Филиппин, не менее трех землетрясений в это же время произошло у берегов Индонезии — магнитудой от 2,6 до 4,3. В настоящее время последствия природного явления уточняются.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Землетрясение Филиппины Цунами
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
51 минута
Срочно собираем гуманитарную помощь братьям и отправляем врачей и всё всё всё
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«После зависимости не вижу будущего». Подсел на онлайн-казино, проиграл миллионы и потерял доверие близких — история лудомана
Анонимный автор
Мнение
Супруги потратили 100 тысяч на семейного психотерапевта. Зачем и помогло ли это отношениям?
Анонимный автор
Мнение
«Риск Альцгеймера возрастает на треть»: врач рассказал, как жизнь в большом городе незаметно разрушает мозг
Андрей Ильницкий
Мнение
«От кого мы защищаем детей?»: пиарщица из Ярославля высказалась о проблемах современных родителей
Светлана Израйлева
Журналист
Мнение
Кругом тайга и дикие олени. Как дешево отдохнуть в дорогущей Белокурихе и кому точно стоит туда поехать: личный опыт
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Рекомендуем