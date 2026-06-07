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В прицепе были сухие стройматериалы: что известно о возгорании фуры под Ярославлем

Фото последствий пожара

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Фура сгорела на трассе | Источник: МЧС Ярославской области / MAXФура сгорела на трассе | Источник: МЧС Ярославской области / MAX

Фура сгорела на трассе

Источник:

МЧС Ярославской области / MAX

Днем 7 июня в Ярославском округе сгорел грузовик на трассе М-8 «Холмогоры». Все случилось в районе деревни Подвязново недалеко от Кузнечихи.

В МЧС сообщили, что сначала загорелся сам грузовой тягач, а следом и прицеп с сухими строительными смесями. Пожар тушили девять человек и две автоцистерны. Никто не пострадал.

«Огнем уничтожена кабина автомобиля на площади шесть квадратных метров, повреждён прицеп на площади 12 квадратных метров. Также повреждены четыре поддона с сухими строительными смесями», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Пожар вспыхнул в 13:30&nbsp;7 июня | Источник: МЧС Ярославской области / MAXПожар вспыхнул в 13:30&nbsp;7 июня | Источник: МЧС Ярославской области / MAX
Так выглядит грузовик после того, как его потушили | Источник: МЧС Ярославской области / MAXТак выглядит грузовик после того, как его потушили | Источник: МЧС Ярославской области / MAX
Частично сгорели и стройматериалы, которые находились в прицепе грузовика | Источник: МЧС Ярославской области / MAXЧастично сгорели и стройматериалы, которые находились в прицепе грузовика | Источник: МЧС Ярославской области / MAX

Все обстоятельства произошедшего пожара устанавливают дознаватели МЧС.

В МЧС напомнили, что важно вовремя проходить технический осмотр, перед поездкой проверять состояние автомобиля, не игнорировать сигналы, которые подаёт автоматическая система машины, и положить в багажник огнетушитель.

При пожаре обращайтесь по номеру 101.

Огонь охватил салон фуры

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Фура
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