В прицепе были сухие стройматериалы: что известно о возгорании фуры под Ярославлем

Фура сгорела на трассе Источник: МЧС Ярославской области / MAX

Днем 7 июня в Ярославском округе сгорел грузовик на трассе М-8 «Холмогоры». Все случилось в районе деревни Подвязново недалеко от Кузнечихи.

В МЧС сообщили, что сначала загорелся сам грузовой тягач, а следом и прицеп с сухими строительными смесями. Пожар тушили девять человек и две автоцистерны. Никто не пострадал.

«Огнем уничтожена кабина автомобиля на площади шесть квадратных метров, повреждён прицеп на площади 12 квадратных метров. Также повреждены четыре поддона с сухими строительными смесями», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Все обстоятельства произошедшего пожара устанавливают дознаватели МЧС.

В МЧС напомнили, что важно вовремя проходить технический осмотр, перед поездкой проверять состояние автомобиля, не игнорировать сигналы, которые подаёт автоматическая система машины, и положить в багажник огнетушитель. При пожаре обращайтесь по номеру 101.