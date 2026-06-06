В Китае турист упал за борт и провел неделю в открытом море: как он выжил

Мужчина провел в открытом море семь дней и шесть ночей Источник: Hntv.tv

В Китае спасли туриста, который случайно упал в открытое море. Он провел в воде семь дней, но выжил.

Инцидент случился у берегов Хайкоу. В этот день было очень ветрено, а в море были сильные волны.

39-летний мужчина до этого никогда не плавал в море и при себе у него не было никакого специального снаряжения. Несмотря на это, ему удалось выжить.

Турист провел в открытом море семь дней и шесть ночей. Ему пришлось снять брюки, обувь, часы и кольца.

Всю неделю мужчина питался крабами. Его жизнь спас морской буй, который в это время проплывал мимо. Турист забрался на него. Также он поделился, что, находясь в море, столкнулся с галлюцинациями.

Выбраться на берег мужчине помогли рыбаки из населенного пункта Цяотоу. Сейчас турист находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, передает HNTV.