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Происшествия В Китае турист упал за борт и провел неделю в открытом море: как он выжил

В Китае турист упал за борт и провел неделю в открытом море: как он выжил

В воде он оказался случайно

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Мужчина провел в открытом море семь дней и шесть ночей | Источник: Hntv.tvМужчина провел в открытом море семь дней и шесть ночей | Источник: Hntv.tv

Мужчина провел в открытом море семь дней и шесть ночей

Источник:

Hntv.tv

В Китае спасли туриста, который случайно упал в открытое море. Он провел в воде семь дней, но выжил.

Инцидент случился у берегов Хайкоу. В этот день было очень ветрено, а в море были сильные волны.

39-летний мужчина до этого никогда не плавал в море и при себе у него не было никакого специального снаряжения. Несмотря на это, ему удалось выжить.

Турист провел в открытом море семь дней и шесть ночей. Ему пришлось снять брюки, обувь, часы и кольца.

Всю неделю мужчина питался крабами. Его жизнь спас морской буй, который в это время проплывал мимо. Турист забрался на него. Также он поделился, что, находясь в море, столкнулся с галлюцинациями.

Выбраться на берег мужчине помогли рыбаки из населенного пункта Цяотоу. Сейчас турист находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, передает HNTV.

В прошлом году случилась трагедия в Красноярском крае. Там мужчина несколько дней дрейфовал по реке Чулым на лодке с телом умершего брата. Спасатели нашли судно и пришвартовали его к берегу.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Турист Море Спасение Китай
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