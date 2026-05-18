Происшествия Беспилотники будут использовать для поисков пропавшей семьи Усольцевых: подробности операции

Руководитель волонтеров заявил, что это будет одна из самых сложных задач

О судьбе семьи ничего не известно с 28 сентября 2025 года | Источник: Ирина Усольцева / vk.com

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» привлечет беспилотную авиацию к поискам семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье. Об этом сообщил председатель организации Григорий Сергеев.

«Мы будем применять беспилотную авиацию для этого поиска. И, возможно, это будет одна из самых сложных процедур для нас», — заявил он в беседе с ТАСС.

Помимо дронов, поисковики задействуют и другую специальную технику. При этом руководитель «ЛизаАлерт» подчеркнул, что ключевую роль в поисках по‑прежнему играют люди, «интеллект, их физическая сила, их умение и возможности».

Также спасатели намерены обследовать каменные скальные образования на высоте. Однако сделать это мешают погодные условия и сложный рельеф. Главная задача сейчас — дождаться схода снега, чтобы безопасно исследовать эти участки. Основная сложность, по словам руководителя отряда, заключается в обеспечении безопасности самих поисковиков при резкой смене погоды.

Поиски Усольцевых возобновили 15 мая. В Кутурчин выехали четыре спасателя и четыре единицы техники. Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что планирует лично принять участие в поисках своей семьи.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Усольцевы Поиск Семья
Комментарии
2
Гость
18 мая, 12:58
Кого там собрались искать? Перезимовавших в зимовке, как был вариант? Они или давно за пределами страны или их уже давно нет в живых, третьего не дано, иначе бы уже информация просочилась. Разве что отправились на нелегальную работу по линии ГРУ, но это из области фантастики. Сомнительно, что вообще что-то смогут найти, особенно если это не несчастный случай.
Гость
18 мая, 13:22
Скорее всего их съели.
