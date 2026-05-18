Беспилотники будут использовать для поисков пропавшей семьи Усольцевых: подробности операции

О судьбе семьи ничего не известно с 28 сентября 2025 года Источник: Ирина Усольцева / vk.com

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» привлечет беспилотную авиацию к поискам семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье. Об этом сообщил председатель организации Григорий Сергеев.

«Мы будем применять беспилотную авиацию для этого поиска. И, возможно, это будет одна из самых сложных процедур для нас», — заявил он в беседе с ТАСС.

Помимо дронов, поисковики задействуют и другую специальную технику. При этом руководитель «ЛизаАлерт» подчеркнул, что ключевую роль в поисках по‑прежнему играют люди, «интеллект, их физическая сила, их умение и возможности».

Также спасатели намерены обследовать каменные скальные образования на высоте. Однако сделать это мешают погодные условия и сложный рельеф. Главная задача сейчас — дождаться схода снега, чтобы безопасно исследовать эти участки. Основная сложность, по словам руководителя отряда, заключается в обеспечении безопасности самих поисковиков при резкой смене погоды.