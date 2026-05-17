Происшествия Поиск пропавшей семьи Усольцевых переходит на новый этап: чтоб их найти придется рисковать жизнью

Куда направят все силы

Вместе с супругами была совсем маленькая дочь | Источник: Ирина Усольцева / ВКонтакте

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье в сентябре прошлого года, вышли на новый этап. Спасатели намерены обследовать каменные скальные образования на высоте, однако сделать это мешают погодные условия и сложный рельеф. Об этом рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Там есть сложнейшие зоны, а именно каменные скальные образования, которые надо будет обследовать. И к ним у нас основное внимание. Проблема в том, что они находятся на высоте, и для того, чтобы их обследовать, нам нужно и лагерь делать там примерно на высоте», — сказал Сергеев.

Главная задача сейчас — дождаться схода снега, чтобы безопасно исследовать эти участки. Основная сложность, по словам руководителя отряда, заключается в обеспечении безопасности самих поисковиков при резкой смене погоды, уточнил председатель поисково-спасательного отряда в беседе с ТАСС.

Тем временем профессиональное аварийно-спасательное формирование региона «Спасатель» уже провело разведывательные работы. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали 11 километров подъездных путей к тропам и 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. К сожалению, поиски результатов не дали — пропавших не нашли.

Поиски Усольцевых возобновили 15 мая. В Кутурчин выехали четыре спасателя и четыре единицы техники. Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что планирует лично принять участие в поисках своей семьи.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с маленькой дочерью исчезли в сентябре 2025 года. Семья отправилась в сторону Кутурчинского белогорья и должна была вернуться через несколько часов, однако на базу так и не пришла.

После этого началась масштабная поисковая операция, в которой задействовали более полутора тысяч человек. Спасатели использовали дроны с тепловизорами, но не нашли никаких следов.

Следователи осмотрели машину семьи — туристического снаряжения в ней не оказалось, зато обнаружили крупную сумму денег. Известно также, что Усольцевы были одеты легко, а по пути в гору их видели двое туристов.

Очередную поисковую операцию провели в середине апреля. Тогда спасатели прошли больше 120 километров по горно-таежной местности, автомобильным и лесным дорогам. Результатов это снова не принесло, отряду пришлось вернуться. В начале мая к поискам подключился отряд «ЛизаАлерт». Все известные на сегодняшний день подробности этой истории мы собрали в одном сюжете.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Усольцевы Поиск Спасатель Скала
Комментарии
3
Гость
17 мая, 10:07
Как семья с маленьким ребенком и старой коротконогой собакой могли без специальной обуви и приспособлений подняться туда?
Гость
17 мая, 19:50
Как сквозь землю провалились!А может,они в параллельный мир угодили?!
