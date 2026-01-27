В Ярославле с балкона многоэтажки выпала девушка: что известно

В Ярославле из окна многоэтажки выпала девушка Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

В Ярославле с общего балкона высотки на улице Волгоградской в Дзержинском районе выпала девушка. Об этом вечером 27 января сообщили в соцсетях. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что там собралось много людей.

В следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области подтвердили факт трагедии. Известно, что девушка погибла. Ей было 17 лет.

«Носят ли причины действий девушки криминальный характер, выясняется в ходе проверки», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в декабре 2025 года сообщалось о том, что в районе Липовой горы в Ярославле из окна квартиры в многоквартирном доме выпал 5-летний ребенок. К счастью, обошлось без серьезных травм. После осмотра в больнице малыша отправили домой.