Что известно о масштабном пожаре в гонконгском ЖК, где погибли десятки и пропали без вести сотни людей. Видео

Пожар в жилом комплексе Ван Фук в районе Тай По стал самым тяжелым в Гонконге со времен Второй мировой войны. По официальным данным, погибли по меньшей мере 65 человек, в том числе один пожарный. Судьба 279 жителей остается неизвестной. Восемь зданий комплекса загорелись почти одновременно; семь из них продолжали гореть спустя многие часы после начала пожара.

Сигнал о возгорании поступил в 14:51 26 ноября. Пожар стремительно распространялся из-за ветра. Уже к 18:22 ему присвоили максимальный — пятый — уровень. По предварительным данным, огонь начался на внешних строительных лесах и через них перешел внутрь зданий. Температура внутри башен оставалась настолько высокой, что спасатели с трудом поднимались на верхние этажи. Четыре здания к утру удалось частично взять под контроль.

Полиция арестовала трех сотрудников строительной компании по подозрению в непредумышленном убийстве. По версии следствия, руководство проявило грубую халатность, что могло привести к неконтролируемому распространению огня.

Сотни жителей эвакуированы во временные центры размещения. Причины пожара продолжают расследоваться. Картина огненного ада — в нашем видео.