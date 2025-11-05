НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Происшествия Исчез буквально на глазах своих друзей: в Таиланде нашли тело погибшего россиянина

Исчез буквально на глазах своих друзей: в Таиланде нашли тело погибшего россиянина

Мужчину искали больше суток

Поиски туриста осложнялись сильными волнами | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПоиски туриста осложнялись сильными волнами | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Поиски туриста осложнялись сильными волнами

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Несколько дней назад отдыхавший в Таиланде россиянин пропал без вести во время купания у побережья Пхукета. Мужчина буквально исчез на глазах своих друзей. Туриста искали несколько дней. Рассказываем, что известно о трагедии.

Что случилось

Как стало известно нашим коллегам из «Фонтанки», житель Санкт-Петербурга плавал в компании своих друзей на пляже «Найтон». Внезапно его захлестнуло сильной волной и потянуло ко дну. Турист больше не всплыл, передает The Phuket News.

На месте происшествия сразу развернулись спасательные работы. Водолазы несколько дней прочесывали морское дно, но работы были осложнены из-за сильных волн.

Спасательная операция

К спасательным операциям россиянина были подключены экстренные службы Таиланда и сотрудники филиала страховой компании «ЕВРОИНС» Туристическое Страхование. Также использовались гидроциклы, на которых спасатели, добровольцы из ближайшей к пляжу деревни и полиция вышли в море на поиски туриста.

«Мы, конечно, на связи с его друзьями, которые позвонили (в страховую компанию. — Прим. ред.) и сообщили о случае. Он является нашим клиентом, и это страховой случай. Мы готовы выполнить все свои обязательства», — сообщили в компании журналистам РИА Новости.

Друзья и близкие туриста очень надеялись на чудо, которого не произошло. Мужчину искали больше суток, но, к сожалению, он погиб. Накануне тело пропавшего 31-летнего жителя Санкт-Петербурга Дмитрия Закутского обнаружили во время спасательных работ, сообщил портал The Phuket News со ссылкой на участников поисковой операции.

Почему не выжил

Этот регион популярен для отдыха россиян. Однако в ноябре на Пхукете только заканчивается сезон дождей. В море могут быть сильные волны, поэтому купание в этот период может быть довольно опасным.

Россияне, которые проживают на острове, отмечают, что в последние несколько дней на пляже выставлены красные флажки, предупреждающие об опасности купания в море.

Пляж «Найтон» на Пхукете омывается водами Андаманского моря. Находясь в воде, нередко можно встретить отбойные течения. Чаще всего в Таиланде встречается такое течение, как рип. Оно известно мощным потоком воды, направленным от берега в море, и представляет серьезную опасность для купающихся.

Рип обычно возникает в местах, где возле берега есть песчаные косы, рифы или отмели. Они мешают воде возвращаться в море равномерно, и основной поток с огромной скоростью стремится в пролив между препятствиями. На пляжах рип обозначают двумя красными флагами или табличкой Rip Current.

Что делать, если вы попали в отбойное течение

  • Главное — не паниковать: рип не тянет под воду, но быстро уносит от берега;

  • плыть вдоль берега, параллельно линии волн — так можно покинуть зону течения;

  • когда поток ослабнет, спокойно возвращаться к берегу под углом, используя энергию волн.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Таиланд Отпуск Море Смерть Течение Трагедия
