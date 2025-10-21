НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Языки пламени рвались вверх: что горит в центре Ярославля — видео

Языки пламени рвались вверх: что горит в центре Ярославля — видео

Публикуем первую информацию о ЧП

554
В центре Ярославля загорелась машина | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ центре Ярославля загорелась машина | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В центре Ярославля загорелась машина

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Поздним вечером 21 октября в центре Ярославля загорелся автомобиль. Очевидцы в социальных сетях распространяют видео с места ЧП на улице Свободы. По их словам, загорелась иномарка «БМВ».

На записях видно, что машину полностью охватило пламенем. Один парень попытался потушить ее самостоятельно, но понадобилась помощь пожарных.

Автомобиль полностью был объят пламенем

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Как рассказали 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области, спасатели выехали по сообщению о загорании машины на улице Ушинского, 40. Для тушения использовали одну спецмашину.

«Пострадавших нет», — уточнили в региональном ГУ МЧС.

Судя по публикациям в социальных сетях, пламя быстро потушили. На видео с последствиями ЧП заметно, что большая часть автомобиля выгорела. Машина покрыта пеной, а рядом находятся спасатели МЧС.

От автомобиля мало что осталось

Источник:

Ярославль Очевидец (18+) / Telegram

Чуть больше недели назад в Ярославле загорелся грузовик на 2-й Технологической улице. Рядом с местом происшествия находится распределительный центр. К счастью, обошлось без пострадавших.

Комментарии
1
Гость
32 минуты
Сейчас машину в России новую может купить только чиновник на бюджетные. Для простого народа из России новый, дешевый и качественный автомобиль это несбыточная мечта.
Читать все комментарии
