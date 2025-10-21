Языки пламени рвались вверх: что горит в центре Ярославля — видео

В центре Ярославля загорелась машина Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Поздним вечером 21 октября в центре Ярославля загорелся автомобиль. Очевидцы в социальных сетях распространяют видео с места ЧП на улице Свободы. По их словам, загорелась иномарка «БМВ».

На записях видно, что машину полностью охватило пламенем. Один парень попытался потушить ее самостоятельно, но понадобилась помощь пожарных.

Автомобиль полностью был объят пламенем Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Как рассказали 76.RU в ГУ МЧС по Ярославской области, спасатели выехали по сообщению о загорании машины на улице Ушинского, 40. Для тушения использовали одну спецмашину.

«Пострадавших нет», — уточнили в региональном ГУ МЧС.

Судя по публикациям в социальных сетях, пламя быстро потушили. На видео с последствиями ЧП заметно, что большая часть автомобиля выгорела. Машина покрыта пеной, а рядом находятся спасатели МЧС.

От автомобиля мало что осталось Источник: Ярославль Очевидец (18+) / Telegram