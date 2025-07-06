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Происшествия Подробности В Мурманской области на марафоне погибли люди

В Мурманской области на марафоне погибли люди

Что известно о трагедии

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2 комментария
Забег в горах обернулся трагедией | Источник: Mash / t.meЗабег в горах обернулся трагедией | Источник: Mash / t.me

Забег в горах обернулся трагедией

Источник:

Mash / t.me

В Мурманской области погибли два спортсмена из Москвы и Санкт-Петербурга. Известно, что один пострадавший доставлен в больницу. Следственный комитет возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Марафон был платным, участие стоило десятки тысяч рублей. Наши коллеги из 51.RU рассказали про цены и организацию мероприятия.

Программа «Трейл Кэмп Хибины», стоимостью в 30 тысяч рублей, включала восемь дней пребывания в горах с опытными инструкторами. В нее входила входили интенсивные тренировки и участие в трейле «Хибины 2025» (6+).

Главным тренером кэмпа выступала Юлия Тимофеева — член сборной России по скайраннингу, мастер спорта, победительница Кубка России, а также ряда крупных трейлов: «Хибины 2024», Маркотх, Elbrus Race, Vottovaara, Altai Ultra 128, PRO Trail 70 и других.

Вторым тренером был Сергей Юдин — победитель ультрамарафона Elbrus World Race (110 км), обладатель Кубка Башкирии по скайраннингу и бронзовый призёр трейла Таганай–Тургояк. По образованию — преподаватель физической культуры.

Что включала программа

Программа кэмпа длилась восемь дней и была рассчитана как на новичков, так и на любителей горного бега. Участников разделяли на две группы по уровню подготовки. Общий беговой объем составлял 40–50 километров. Практические занятия проходили ежедневно и включали работу с техникой подъема и спуска, силовые тренировки, координационные упражнения, а также кросс-походы по горным маршрутам.

В один из дней участники поднимались на перевал Географов и отрабатывали навыки движения по курумнику и сложному рельефу. В финальный день участники выходили на старт трейла «Хибины 2025», дистанция «Малый Вудъявр 17 — R» входила в стоимость участия.

Проживание и питание участники оплачивали отдельно. Кроме спортивной части, программа включала SUP-прогулку, баню, совместные ужины и лекции по экипировке и питанию.

Ранее редакция 51.RU показывала, как начинался роковой марафон. Один из участников трагического трейла в Хибинах записал видео из гор, где все произошло. Путь был сложный: тропы, лес, горы, холод, снег и дождь.

Так же появились дробности о москвиче, погибшем в горах Мурманской области.

Всё о трагедии можно прочитать в онлайн-трансляции.

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Александра БалабаАлександра Балаба
Александра Балаба
Корреспондент
Хибины Трейл Забег Горы Трагедия Погибли люди Мурманская область
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Комментарии
2
Гость
33 минуты
Люди погибают систематически и много но это мало кого волнует
Гость
27 минут
В пехотных частях СА, расквартированных на Кольском полуострове, марш-походы по тундре (бездорожью) на десятки километров были обязательным и тяжелым элементом боевой подготовки. Там ведь и костер не из чего развести.
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