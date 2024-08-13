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Происшествия Элитную квартиру Ларисы Долиной пытались захватить мошенники, они представились новыми хозяевами

Элитную квартиру Ларисы Долиной пытались захватить мошенники, они представились новыми хозяевами

Возможно, певица продала жилье за 100 млн

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5 комментариев
Квартиру Долиной пытались захватить

Недавно в интернете появилась информация о том, что квартира Ларисы Долиной в элитном ЖК в Хамовниках продается. Как выяснилось, такую схему придумали мошенники. Сегодня они приехали в дом и утверждали, что теперь жилье принадлежит им. Пятерых человек задержали, передает StarHit.

— Внутрь мужчин пускать отказались и заблокировали все входы. На место приехала полиция, все «новые собственники» задержаны, — рассказал источник.

Долина пока никак не прокомментировала этот инцидент.

Лариса Долина — певица, актриса и народная артистка РФ, трехкратная обладательница премии «Овация». Известная по песням «Три белых коня», «Погода в доме» и другим. С 2016 года она работает заведующей и профессором кафедры МГИК. В январе 2023 года ее внесли в санкционные списки Украины.

По информации Telegram-канала SHOT, певица сама продала квартиру в Москве и отдала мошенникам около 100 миллионов рублей. По данным источника, площадь пятикомнатной квартиры Долиной в Хамовниках — 236 квадратов, ее примерная стоимость — 150 миллионов рублей.

Помимо этой квартиры, в собственности Долиной есть дом в Московской области. От центра столицы до деревни около двух часов езды на машине. На огромном земельном участке находятся несколько коттеджей, зоны для приема гостей, беседки, искусственный пруд. В четырехэтажном особняке живет сама певица и ее муж, а для дочери и ее семьи построен двухэтажный дом. Корреспонденты MSK1.RU побывали в селе и узнали, что о народной артистке думают соседи.

ПО ТЕМЕ
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Комментарии
5
Гость
13 августа 2024, 13:27
Она патриотка и большая любительница власти, причём любой 👎
Гость
13 августа 2024, 13:36
Хоть бы лица этих новых жильцов показали, хотя не сложно догадаться что за ребята
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