Коронавирус у замгубернатора: власти рассказали о состоянии Андрея Шабалина

Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин 7 августа попал в больницу с коронавирусом. Врачи его состояние оценивали как удовлетворительное. Сегодня стало известно, что чиновника перевели из больницы домой, но оставили под наблюдением терапевта.



— В данный момент Андрей Юрьевич переведен на амбулаторное лечение на дому под наблюдением участкового терапевта, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Повторные тесты пока положительные, но состояние Андрея Юрьевича стабильно хорошее, он включен во все рабочие процессы в дистанционном формате.

