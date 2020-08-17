Коронавирус у замгубернатора: власти рассказали о состоянии Андрея Шабалина

Замгубернатора Ярославской области, заболевшего COVID, перевели домой
Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин 7 августа попал в больницу с коронавирусом. Врачи его состояние оценивали как удовлетворительное. Сегодня стало известно, что чиновника перевели из больницы домой, но оставили под наблюдением терапевта.
— В данный момент Андрей Юрьевич переведен на амбулаторное лечение на дому под наблюдением участкового терапевта, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Повторные тесты пока положительные, но состояние Андрея Юрьевича стабильно хорошее, он включен во все рабочие процессы в дистанционном формате.
Напомним, в начале августа в правительстве сообщали, что Шабалин ушёл на самоизоляцию в связи с тем, что у одного из членов его семьи выявили COVID-19. До этого он был в отпуске и вышел перед самоизоляцией только на один день. Коллеги чиновника утверждают, что круг общения его в этот день был очень узким. С губернатором региона Дмитрием Мироновым он не пересекался. Все контактировавшие с Шабалиным сотрудники «белого дома» ушли на самоизоляцию.