Стало больше гриппа и внебольничных пневмоний: озвучили данные о болезнях ярославцев в этом году

А вот пациентов с диагнозом «грипп», наоборот, стало больше — на 26%. Также в «Ярославльстате» отметили, что в январе-мае этого года отмечен рост заболеваемости внебольничными пневмониями. Правда, конкретные цифры по этому пункту сотрудники «Ярославльстата» не озвучили.



— Мы публикуем данные в соответствии с макетом Росстата. По нему не предусмотрено размещение данных о количестве заболевших внебольничными пневмониями, — уточнили в ведомстве.



Напомним, пневмония часто является симптомом коронавируса. Как объяснил нам ярославский патологоанатом Роман Смирнов, COVID-19 может вызывать воспаление, отёк легких. Барьер, через который осуществляется газообмен, становится непроницаемым, и в кровь перестает поступать кислород.



Кстати, в этом году резко изменилось и количество пострадавших от клещей. По мнению специалиста, это тоже отчасти связано с коронавирусом.

