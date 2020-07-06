Стало больше гриппа и внебольничных пневмоний: озвучили данные о болезнях ярославцев в этом году

«Ярославльстат» опубликовал данные о заболеваемости в Ярославской области за январь-май 2020 года. Речь идёт не о коронавирусе, а о других болезнях. Оказалось, что по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось количество заболевших острыми кишечными и респираторно-вирусными инфекциями, педикулезом, сифилисом, ВИЧ, туберкулезом, коклюшем, ветряной оспой и некоторыми другими инфекционными и паразитарными болезнями. Например, количество болевших острыми инфекциями верхних дыхательных путей за первые пять месяцев этого года оказалось на 15% меньше, чем в прошлом году. Возможно, сказалось то, что люди несколько недель сидели по домам, носили маски и тщательно мыли руки.
А вот пациентов с диагнозом «грипп», наоборот, стало больше — на 26%. Также в «Ярославльстате» отметили, что в январе-мае этого года отмечен рост заболеваемости внебольничными пневмониями. Правда, конкретные цифры по этому пункту сотрудники «Ярославльстата» не озвучили.
— Мы публикуем данные в соответствии с макетом Росстата. По нему не предусмотрено размещение данных о количестве заболевших внебольничными пневмониями, — уточнили в ведомстве.
Напомним, пневмония часто является симптомом коронавируса. Как объяснил нам ярославский патологоанатом Роман Смирнов, COVID-19 может вызывать воспаление, отёк легких. Барьер, через который осуществляется газообмен, становится непроницаемым, и в кровь перестает поступать кислород.
Кстати, в этом году резко изменилось и количество пострадавших от клещей. По мнению специалиста, это тоже отчасти связано с коронавирусом.