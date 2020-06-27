«Нормальные лёгкие плавают, поражённые — тонут»: патологоанатом рассказал, как COVID действует на органы

Как выглядят поражённые коронавирусом лёгкие? И почему у разных людей COVID-19 проявляется по разному? Об этом немало узнали за время пандемии врачи-патологоанатомы, погружая лёгкие умерших в колбы с водой для исследования. Мы поговорили с ярославским специалистом-патологоанатомом Романом Смирновым о том, как изменилась его работа во время пандемии коронавируса и как различные болезни влияют на наши органы дыхания.

Необычное воспаление

— Как коронавирус влияет на лёгкие? Видны ли изменения при вскрытии? Поражаются ли из-за COVID-19 другие органы в теле человека?