«Нормальные лёгкие плавают, поражённые — тонут»: патологоанатом рассказал, как COVID действует на органы

Как выглядят поражённые коронавирусом лёгкие? И почему у разных людей COVID-19 проявляется по разному? Об этом немало узнали за время пандемии врачи-патологоанатомы, погружая лёгкие умерших в колбы с водой для исследования. Мы поговорили с ярославским специалистом-патологоанатомом Романом Смирновым о том, как изменилась его работа во время пандемии коронавируса и как различные болезни влияют на наши органы дыхания.
Необычное воспаление
— Как коронавирус влияет на лёгкие? Видны ли изменения при вскрытии? Поражаются ли из-за COVID-19 другие органы в теле человека?
— В легких происходит воспаление, но не обычное, а характерное для вирусной инфекции. Другими словами, происходит отёк. Барьер, через который осуществляется газообмен, становится непроницаемым и в кровь перестает поступать кислород. Если достать лёгкое из человека, который болел коронавирусом, вы в большинстве случаев ничего не увидите. Поражения видны под микроскопом. Невооруженным глазом COVID-19 не отличить от гриппозной пневмонии, да и от большинства других вирусных. Под микроскопом отличия видны. Патологоанатом срезает кусочки материала и отправляет их на исследование в лабораторию. При этом, если при жизни человека КТ показывало тотальное затемнение легких и туда не попадал воздух, при вскрытии видно «опеченение». Лёгкие становятся плотные, меняют цвет на тёмный. Помимо лёгких, вирус оказывает общее токсическое действие на организм человека. Это может вызвать поражение головного мозга.
Нормальные лёгкие плавают, как пенопласт
— Как патологоанатом может определить поражение лёгких коронавирусом до лабораторного исследования материала? Можно ли до конца вылечить коронавирус или он оставляет следы в теле человека навсегда?
— Пораженные лёгкие тонут в воде. Нужно достать лёгкие и опустить в стеклянный сосуд, наполненный водой. Нормальные лёгкие плавают на поверхности, как пенопласт, а воспаленные — тонут. Если часть органа опустилась как айсберг, то поражена та часть, которая ушла под воду. Воспаление длится в легких долго, часть клеток лёгкого умирает. На месте очагов, которые видны на КТ, образуются рубцы. Получается, что человек нормально может перенести COVID, но рубцы на лёгких останутся навсегда, из-за них появляется хроническая лёгочная недостаточность. Лечение коронавируса направлено на то, чтобы спасти большую часть лёгкого, чтобы человек смог нормально жить. И если обычный человек сможет нормально жить и с рубцом, то, к примеру, профессиональный спортсмен уже не сможет использовать потенциал организма на полную.
Если человек здоровый, не значит, что вирус переносит легче
— Есть ли какая-то закономерность между степенью повреждения органов у определенных людей? Что в первую очередь влияет на масштаб поражения?
— С позиции людей, которые имеют дело с трупами, никакой закономерности нет. Основной фактор — не организм, а количество попавших в него вирусных частиц. К примеру, при поцелуе с носителем инфекции в организм здорового человека попадает огромная доза вируса. Из-за попадания большого количество частиц может развиться токсический шок. Другими словами, организм так бурно реагирует, что повреждается не только вирус, но и сам организм. Важно устранить гиперреакцию, замедлить силу борьбы с вирусом.
Чего боятся патологоанатомы
— Вам не страшно ходить на работу? Не боитесь заразиться?
— Страшно, но при этом патологоанатомам приходится работать и с ВИЧ- инфекцией, и с туберкулезом. Когда в морг привозят труп, его пробивают по федеральному реестру больных коронавирусом. Если у человека при жизни был COVID-19 и он есть в реестре, эксперт надевает чумной костюм и работает в нём. Но бывает, что труп поступает, а в реестре его нет. Только после вирусологического исследования образцов ткани патологоанатом узнает, что труп был ковидный. Вот таких случаев эксперты опасаются.