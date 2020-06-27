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Аномальный год: количество укушенных клещами изменилось в два раза

Ярославский специалист рассказал, что происходит

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Количество укушенных снизилось в этом году в два раза

Количество укушенных снизилось в этом году в два раза

В Роспотребнадзоре сообщили, что в этом году в Ярославской области зарегистрировано в два раза меньше обратившихся с укусами клещей, по сравнению с тем, что было за последние пять лет.

— С начала сезона активности клещей около 2500 человек обратилось за медицинской помощью, треть из них — дети, — сообщили в ведомстве.

Мы спросили у энтомолога Дмитрия Власова, с чем может быть связана такая аномалия.

— Причин, по моему мнению, три. Во-первых, численность клещей снизилась из-за погоды. Обычно часть клещей гибнет уже к середине лета. Сильным дождём их сбивает с растений и они банально гибнут, забитые в грязь. Во-вторых, люди из-за ограничений меньше выезжали на природу. В-третьих, из-за нехватки денег люди могли просто реже приносить клещей на исследование, — прокомментировал Дмитрий Власов.

В Роспотребнадзоре советуют при выходе на природу всё же быть осторожными, пользоваться репеллентами, регулярно осматривать себя и товарищей.

Снятого клеща сейчас можно исследовать в лабораториях «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области:

  • Ярославль: ул. Войнова, д. 1, телефон 8 (4852)73–36–42;
  • Рыбинск: ул. Солнечная, д. 39, телефон 8 (4855) 55–12–88.

Напомним, еще в мае клещей было очень много.

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