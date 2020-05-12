Женщина из Ярославля, у которой диагностирован коронавирус, обратилась к согражданам с требованием прекратить травлю врачей. Она одна из тех пациентов, которых перевели из гематологического отделения областной больницы, закрытого на карантин, в Ярославскую центральную районную больницу. К этому медучреждению ярославцы, у которых там лежат родные, не раз высказывали претензии. Однако сама больная встала на противополжную сторону.





— Некоторое время назад меня перевели из гематологии, где я проходила лечение по основному заболеванию, в Ярославскую ЦРБ в Карабиху с диагнозом COVID-19. Условия в больнице, действительно, отдаленно напоминают номер экономкласса, но самое важное для меня и моих коллег по несчастью — лечение! Обращаюсь ко всем, кто разводит обсуждения на тему лечения гематологических больных в Карабихе! Уважаемые! Мы получаем лечение согласно назначения Валерия Лапина (это главный гематолог Ярославской области), который ежедневно лично приезжает и разговаривает с каждым пациентом, делает назначения, контролирует процесс лечения. В больнице есть необходимое оборудование для хранения крови и её компонентов. Дали тепло и горячую воду, это, конечно, случилось не в первую секунду нашего пребывания, но все же. Персонал заботится, нас лечат и кормят. Проблема одна. Нет санитарок, работников кухни и т.д. Предлагаю каждому из вас, кто так активно обсуждает данную тему в комментариях под известными постами, переходить от простых разговоров к действиям! Вы потеряли работу, остались без средств к существованию? Завязывайте ныть, приходите работать в Ярославскую ЦРБ! Больнице нужны сотрудники! А если кишка тонка, боитесь заразиться, тогда вы и права не имеете что-то писать в адрес медработников, вы не были в их шкуре! Дайте тем, кто отважился работать в таких условиях, спокойно нас лечить!

