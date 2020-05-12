Друзья, доброе утро!
Собрали для вас самые важные новости, произошедшие за последние сутки в кратком обзоре.
- всё больше случаев заболевания коронавирусом в Ярославской области — зарегистрировано 78 новых инфицированных;
- при этом власти заявили о выходе из режима изоляции — губернатор Дмитрий Миронов рассказал о планах выхода, что будет в Ярославской области;
- публикуем для вас карту распространения коронавирусной инфекции по районам региона;
- новые пособия педагогам и медикам — Владимир Путин подробно рассказал, кто получит дополнительные выплаты;
- ярославские семьи с детьми также получат дотации от правительства России;
- ритуальщики рассказали, как в Ярославле проходят похороны в период пандемии коронавируса.