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Срочно Конец изоляции: как будут работать детские сады

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С 6 апреля в детских садах заработали специальные дежурные группы

С 6 апреля в детских садах заработали специальные дежурные группы

Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к жителям страны во время эпидемии коронавируса. Глава государства сообщил, что «карантинные» выходные закончились.

— Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней, — заявил Владимир Путин. — В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель.

Другими словами, миллионы людей, которые во время режима рекомендованной самоизоляции сидели дома, с завтрашнего дня пойдут на работу. В связи с этим у родителей появились вопросы по поводу работы детских садов.

— Пока детские сады в регионе продолжают работать в режиме работы дежурных групп, — сообщили в департаменте образования Ярославской области.

Мы обзвонили несколько детских садов из Ярославля и области, и эту информацию на местах подтвердили.

— Если завтра все приведут своих детей, то у нас даже еды на них не хватит, — рассказали сотрудники детских садов.

Напомним, сначала в регионе все детские сады из-за распространения коронавируса закрыли, но с 6 апреля они вновь заработали. Но не все. В дошкольных учреждениях открыли дежурные группы.

Правительство Ярославской области опубликовало постановление о режиме работы организаций и индивидуальных предпринимателей с 12 по 15 мая 2020 года. Поэтапный выход региона из режима самоизоляции должен начаться с конца этой недели.

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коронавирусдетидетский сад
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