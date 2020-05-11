Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к жителям страны во время эпидемии коронавируса. Глава государства сообщил, что «карантинные» выходные закончились.



— Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней, — заявил Владимир Путин. — В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель.



Другими словами, миллионы людей, которые во время режима рекомендованной самоизоляции сидели дома, с завтрашнего дня пойдут на работу. В связи с этим у родителей появились вопросы по поводу работы детских садов.

