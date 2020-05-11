Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к жителям страны во время эпидемии коронавируса. Глава государства сообщил, что «карантинные» выходные закончились.
— Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период нерабочих дней, — заявил Владимир Путин. — В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель.
Другими словами, миллионы людей, которые во время режима рекомендованной самоизоляции сидели дома, с завтрашнего дня пойдут на работу. В связи с этим у родителей появились вопросы по поводу работы детских садов.
— Пока детские сады в регионе продолжают работать в режиме работы дежурных групп, — сообщили в департаменте образования Ярославской области.
Мы обзвонили несколько детских садов из Ярославля и области, и эту информацию на местах подтвердили.
— Если завтра все приведут своих детей, то у нас даже еды на них не хватит, — рассказали сотрудники детских садов.
Напомним, сначала в регионе все детские сады из-за распространения коронавируса закрыли, но с 6 апреля они вновь заработали. Но не все. В дошкольных учреждениях открыли дежурные группы.
Правительство Ярославской области опубликовало постановление о режиме работы организаций и индивидуальных предпринимателей с 12 по 15 мая 2020 года. Поэтапный выход региона из режима самоизоляции должен начаться с конца этой недели.